美投資禁令11日生效 陸三大電信啟動下市

紐約證券交易所（簡稱紐交所）美東時間2020年12月31日宣布，為遵守川普政府禁止投資「中國軍方企業」的行政命令，將對在港上市的中國電信業三雄：中國移動、中國電信和中國聯通（香港）的美國存託股（ADS），啟動下市程序。

美國政府正加大監管及強制中概股下市的壓力。美眾議院稍早全票通過《外國公司問責法案》，即引發市場高度關注，由於美國監管部門未能有效獲取審計文件的上市公司中，中國公司占比超九成，這項法案明顯針對中資企業而來；目前該法案已獲美參眾兩院通過，一旦美國總統簽署生效，將再對在美上市的中概股造成衝擊。

值得注意的是，美國國防部在2020年陸續公布35家中國解放軍「擁有或控制」的公司名單後，除了中國移動、中國電信和中國聯通以外，還包括海康威視、中芯國際等知名中企。在川普於美東時間2020年11月12日頒布行政命令，要求美國資本禁止投資「中國軍方企業」後，包括富時羅素、標普道瓊指數等國際指數公司已將部分被列入黑名單的中資股，從自家指數產品移除。

最新消息則是，根據紐交所公告指出，自2021年1月7日凌晨4時起，暫停上述三大中資電信營運商的全部交易，並於1月7日至11日期間完成摘牌下市程序。由於投資禁令將於美東時間2021年1月11日生效，屆時這些中企的交易將被喊停，認定中國移動等三大電信業者不再適合掛牌。

自2020年11月12日以來，截至12月31日收盤，中國移動、中國電信、中國聯通的港股股價累計下跌16.05％、20.37％、16.51％。證券時報引述中信證券5G首席分析師梁程加指出，三大電信營運商的（港股）股價變化，反映市場一直在消化美國行政命令的影響。若股價進一步下跌的話，中國移動等三家公司的港股投資機會反而可能會更大。

Wind數據顯示，截至2020年11月27日收盤，在美上市的中企共有262家，市值合計約2.41兆美元，占美股總市值約4.46％。