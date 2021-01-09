美制裁下晶片漲三成 衝擊陸出口電子產品

美國制裁下，中國晶片供應持續緊張，愈來 愈 多半導體企業加入漲價行列，幅度從10%至30%，衝擊電子產品出口競爭力。

綜合陸媒和美國自由亞洲電台報導，中國最大的功率半導體企業華潤微電子日前通知客戶，將調整公司產品價格，上調幅度為10%。

除了華潤微電子，新潔能、匯頂科技、士蘭微、富滿電子等半導體企業也都發出漲價通知函，幅度從10%至30%之間。

報導說，2020年下半年以來，由於8吋晶圓廠產能持續緊張，引發電源管理積體電路（IC）、功率半導體等供不應求而啟動漲價潮，隨後晶片封測廠、汽車電子企業、晶片設計公司都紛紛相應提高價格。

業內人士說，中國半導體產品漲價與美國政府封殺以及自身產量日趨減少有關，此一現象將直接影響中國電子產品出口量。

深圳強美貿易公司負責人劉麗對自由亞洲電台表示，近日收到生產半導體廠家的通知，一些產品及材料都要漲價，「我們預測未來相應的這些產品也都會漲價」。

德國大眾汽車在中國的廠房上個月就因為晶片供應緊張而面臨全線停產。

負責出口貿易的劉麗說，中國國內產品價格上調，競爭力就會下降，「因為以前是靠低價位搶占很多國際市場，但是目前這種情況造成中國產品未來在國際市場沒有競爭力，還會影響出口，並對中國半導體發展帶來負面影響」。

據報導，美國採取制裁措施後，中國的晶片進口總額已超過進口石油，2019年逾3000億美元，成為第一大宗進口商品。中國各地的所謂晶片製造廠也因此如雨後春筍般拔地而起，但卻因為缺乏技術支持而形成「爛尾潮」。

報導引述中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華日前表示，由於晶片供應短缺，部分企業的生產可能在今年第一季受到較大影響；但就全年來說，晶片短缺的影響不會太大，「目前尚難以做出定量估計」。

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