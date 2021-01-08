河北擴大封城 北京市拉高警戒

在疫情爆發原因未明之下，大陸北方在新冠肺炎防疫上，正面臨嚴峻考驗。北京市8日宣布，因疫情呈現出人傳人、物傳人並存、聚集性無症狀頻發特徵，即起關閉多條航空班線與高速公路，以遏制快速發展的疫情。



時隔近一年，大陸再次展開防疫保衛戰。大陸此波疫情頻發始於2020年12月初，由東北黑龍江省一路往南經遼寧、河北向北京蔓延，2021年開年，河北省疫情急拉警報，因北京和天津地理位置上被河北省包圍，省會石家莊距北京不到300公里，儘管石家莊、邢台均緊急封城，北京防疫上仍處於高度戒備狀態。



綜合陸媒報導，稍早石家莊展開大規模檢測，對1,100萬居民進行檢測，自1月2日至8日，河北省已驗出156例確診病例和233例無徵狀感染者。目前，河北省疫情仍持續擴大，石家莊市5間醫院已全部騰空，用於收治新冠肺炎患者。



值得注意的是，氣候已對此波防疫產生巨大威脅。由於大陸北方嚴寒，北京更創下1966年以來最低溫紀錄，專家擔憂，室內密閉場合更易發生超級傳播。大陸國務院總理李克強8日在國務院常務會議中，即要求堅決遏制疫情擴散。北京市委宣傳部副部長徐和建也表示，目前疫情呈現出人傳人、物傳人並存、聚集性無症狀頻發特徵，必須採取五大新的疫情防控要求。北京大興機場、首都機場共11條城際班線暫停營運，京滬、京崑、大廣等多條高速北京方向關閉。



此外，時值農曆春節臨近，春運可能加速病毒傳播，目前北京、上海、深圳等多地密集發出通知，提倡工人原地過年，非必要不要回鄉，大陸國務院應對疫情聯防聯控機制綜合組也提出，鼓勵企事業單位引導職工群眾在春節期間，盡量在工作地休假。