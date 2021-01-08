禁買→出清 川普加碼中企投資禁令

傳白宮已經在美東時間7日開會，可能擴大2020年11月的中企投資黑名單限制措施，美國投資人不僅不能投資黑名單上陸企的股票，還需在11月11日以前撤出相關資金。

路透引述知情人士說法稱，川普政府官員針對中企投資禁令一事在7日下午開會，對該草案進行調整，其中一項確定的內容要求美國投資人在11月11日前完全出清黑名單上中企的部位。

川普在2020年11月12日簽行政命令，要求美國投資人在2021年1月11日後停止投資涉解放軍的31家中企，且可能也會要求投資人拋售相關資產，隨後這份名單上的企業被增加至35家，且近期傳出正在討論是否加入中國最大的兩家民企阿里巴巴、騰訊。

名單內的企業涵蓋中國的電信、半導體、航空等產業領軍者，在全球市場上影響廣泛，不少投資人看到行政命令後仍不清楚該如何行動，連紐交所在對中國三家電信商下市的行動上，都出現行為反覆。故此次川普政府進一步調整草案，報導指出，草案整體的限制與涵蓋範圍更廣泛且更加嚴苛。

值得注意的是，這些實力雄厚的中企仍被不少投資人看好，尤其是中國投資機構，許多市場人士認為不久之後拜登政府上台，禁令會有所修正。所以在這些證券股價大跌的情況下，仍有不少來自中國的資金接連進場抄底，大買這些證券。

港交所數據顯示，8日滬港通的港股通中，中國電信三雄之首的中國移動登上成交量最活躍的寶座，買賣總金額逼近104.73億港元。港股通滬深兩市總計，中國移動淨買入規模達到117億港元。7日在數據中同樣有相同狀況，剛被傳出可能列入黑名單的騰訊是港股通成交最活躍的股票，滬深兩市總計淨買入逾45億港元。

對於川普政府的措施，瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬在經濟通撰文指出，美國如此打壓中概股，只會使中企出走美股到其他市場，這種行為是「抽刀斷水水更流」，無法扼殺掉這些重要中企的盈利與增長。

陶冬表示，美國在金融領域對中企的拿捏與政策都頗精準，將影響拜登政府對中的方針，只是美國有大量資金投資這些中企，很難在短期退出，強硬為之只會傷害到美國投資人，也無法完全打擊到這些中企的基本面。