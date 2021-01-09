爭推中國味 百事、可口可樂戰火重燃

百事可樂與可口可樂近年在中國開闢新的市場爭奪戰，兩大可樂品牌龍頭分別祭出中國限定口味，搶攻中國消費者味蕾。2020年可口可樂率先推出生薑汽水熱飲，進而拓展全品類飲料戰略，百事則與廣藥集團合作，開發健康燕麥飲品。

由可口可樂推出的中國限定口味美汁源蘋果醋飲料日前在深圳舉辦新品上市活動，可口可樂相關負責人介紹，美汁源蘋果醋飲料自2020年12月開始在中國各通路亮相，第一批上市區域為廣東省的部分地區。

這並不是可口可樂第一次主打「中國味」商品，近年來可口可樂不斷嘗試特殊風味，刺激愛嘗鮮的消費者。先前可口可樂收購COSTA咖世家後，推出首款中國定製版COSTA咖世家即飲咖啡。

此外，沁涼的可樂飲品也試圖搶攻冬季市場，2019年可口可樂首次推出冬季限定美汁源香蜜柚子、喬雅濃醇奶茶等多款熱飲產品。2020年特為中國市場研發可加熱飲用的產品「可口可樂生薑+」汽水。

北京商報報導，可口可樂負責人於1月4日談及多款「中國味」飲料時表示，可口可樂正在推進全品類飲料戰略，期望以豐富的飲料產品組合在快速變化的市場中獲得增長。

另一方面，百事可樂作為可口可樂的頭號勁敵也不惶多讓，在2020年4月推出桂花味可樂，這也是百事首次針對大陸市場推出的「中國味」產品。而後百事於2020年9月與廣藥集團簽署協議，跨界合作打造融合現代健康概念與國潮文化的燕麥稀新品。

近年中國市場成為跨國品牌的必爭之地，中國食品產業分析師朱丹蓬指出，新冠肺炎疫情對國際企業造成重大打擊，率先復甦的中國市場成為企業維持業績增長的重要市場，中國市場的表現將決定可口可樂和百事未來在全球市場的增長率和利潤等表現。

相比跨國企業在全球業績全面下滑的頹勢，可口可樂和百事在中國市場的表現可圈可點。財報顯示，2020年第二季，可口可樂在亞太地區單箱銷量下滑18％，但中國市場的積極表現部分抵消單箱銷量下降的影響。其中，汽水品類在中國市場增長14％。百事可樂2020年第二季，在北美與歐洲市場均出現下滑，而大中華區所在的亞太區業務有機收入增長15％。

快消品零售市場專家鮑躍忠認為，近年來，傳統企業都在做產品創新，特別是當下中國消費者訴求發生很大的變化，可口可樂和百事未來也需迎合市場，關注健康化產品，這將成為未來競爭的焦點之一。