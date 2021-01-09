大陸食品餐飲業土洋大戰 聚焦三大趨勢

2020年新冠肺炎衝擊下的大陸食品餐飲市場依舊競爭激烈，市場分析人士預料，2021年雀巢、伊利、可口可樂、百事等土洋業者，將在「植物基」、健康減塑、O2O（Online To Offline）三大趨勢進行拚戰。

界面新聞報導，針對2021年大陸食品餐飲市場的競爭趨勢，業內人士指出，首先吸引人關注的就是「植物基」概念。近年越來越多的植物原料開始走紅，例如燕麥，典型品牌包括來自瑞典的Oatly；市面上的植物優酪乳新品也層出不窮，包括飲用水大王農夫山泉在2019年首次推出用大豆發酵的冷藏植物優酪乳。而2021年的「植物基」市場將迎來更多的競爭者，包括來自牛奶領域的大陸巨頭伊利，將正式踏足燕麥奶和植物優酪乳市場。

另外，2020年在星巴克、肯德基、必勝客、漢堡王等餐飲企業紛紛進軍植物肉市場後，當前正加緊布局大陸市場的植物肉生產商還包括聯合利華、Green Monday、Beyond Meat等。其中，Beyond Meat位於浙江嘉興的工廠即將投產，這是大陸首家由外資投資的植物肉工廠，它將生產植物基的牛肉、豬肉和雞肉。

第二個趨勢則是健康減塑概念，減糖、減鹽、減脂、減油、減塑等一連串做「減法」的產品將在2021年湧現。例如百事將持續推動旗下所有的飲料和休閒食品的「三減」：減鹽、減糖、減脂。可口可樂在大陸也推出不少無糖產品，諸如可口可樂纖維＋、雪碧零卡、芬達零卡、淳茶社等。

另外，大陸政府先前要求到2020年底，餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑膠吸管。在官方「限塑令」下，自2021年開始，大陸餐飲商家所提供的吸管都必須使用更為環保的材料，包括麥當勞、肯德基、星巴克、喜茶在內的餐飲巨頭都已宣稱要加強配合官方限塑政策。

第三個趨勢則是O2O，加強整合線上線下行銷。調查機構指出，以大陸零食市場為例，未來業者業績增長的一大驅動因素為消費者可獲得性提高，更便於購買。以瑪氏箭牌與O2O零售平台京東在2020年的合作為例，瑪氏箭牌透露，2020年1至8月，透過與京東到家平台的合作，其銷售額大幅增長2倍。