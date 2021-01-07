少了台積、華為GG 任正非救命招被打臉

中美貿易戰演變成科技產業爭霸，顯示哪一國能掌握未來趨勢就能領導該產業，華為原本身為5G技術領導者，卻遭到川普政府祭出追殺令，導致華為海外市場大緊縮，更逼得手機業務被迫拆分保命，華為創辦人任正非則表示，將提高華為的雲端業務比重，但分析師認為。少了台積電生產的高階晶片，華為就算想轉換跑道也難以存活。

據《路透》報導，許多分析師認為，華為手機業務面臨困境，主要是川普政府對陸發起一系列措施，這情況有機會美國新任總統拜登上台後獲得緩解，但華為的手機、5G基地台、伺服器、雲端業務與AI產品，都相當依賴全球晶圓代工龍頭台積電生產的高階晶片，預估華為無法在美國技術困境下，晶片庫存很快就會消耗殆盡。

川普追殺令推出後，華為面臨晶片來源斷貨問題，日前還傳出華為要與國內多間車企展開合作，計畫造車的消息，但遭到任正非嚴正否認。歐亞集團（Eurasia Group）全球科技政策負責人Paul Triolo表示，華為拆分子品牌榮耀業務，期待能獲得高階晶片，或許華為今年還可能以類似方式求生。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）科技分析師Dan Wang表示，華為就像是背判了死刑，但華為不會那麼快就死亡，反而更像緩慢絞殺，預料美國制裁對華為消費者業務打擊最大，2019年來看，該部門就占華為總營收54%。

諮詢公司Canalys行動業務副總裁Nicole Peng指出，華為在被列入實體清單後，就無法取得GMS服務，所以自行開發的鴻蒙系統成為該公司未來發展所採用的作業系統。但有其他分析師認為，大量投入雲端與物聯網設備業務，也無法抵銷華為手機、5G產品業務損失。

隨著美國、英國以及日本等國相繼禁止華為參與當地5G基建，華為將著重在大陸市場發展，傑富瑞（Jefferies）分析師Edison Lee指出，華為剩下的晶片庫存，只能建設約50萬台基地台，大陸的5G覆蓋率可能也會因華為出貨受阻，建設速度跟著放緩。

文章來源：reuters

（中時新聞網 呂承哲）

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