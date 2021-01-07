川普黑名單瞄準阿里、騰訊 中概股全崩盤

川普(Donald Trump)卸任在即，對封殺中國大陸企業仍不鬆手，據《華爾街日報》(The Wall Street Wall Journal)報導，美國國務院和國防部等部門已與財政部開始辯論，讓阿里巴巴、騰訊從美股下市。陸企在美所謂「中概股」全面崩盤，跌幅均逾4%，阿里巴巴、騰訊分別收跌5.35%、4.54%。

阿里巴巴、騰訊合計總市值超過1.3兆美元，數十家美國共同基金或私人投資者均有持股，2家ADR(美國存託憑證)日軍交易量分別是1860萬、380萬美元，若要下市，對美股整體衝擊，恐怕近期被啟動摘牌程序的電信三雄中國移動、中國電信、中國聯通可比。

知情人士透露，美國財政部堅決反對，因為對市場衝擊太大，可能產生更廣泛影響，何況2家公司不論資本或業務，與解放軍關聯證據也相當有限。國防部等安全部門則是想持續擴大黑名單。不過此消息來源也補充，讓阿里巴巴、騰訊下市計畫仍在審議中，基於意見分歧與川普即將離開白宮，要通過難度很大。

除阿里巴巴、騰訊慘跌，京東重創跳水7.66%，近期在大陸因勞工疑似過勞猝死又應對不當的拼多多跌幅近6%，蔚來汽車、百度跌幅也都超過4%。

（中時新聞網 王毓健）

華爾街日報：美國考慮禁投資騰訊、阿里巴巴股票

華爾街日報（WSJ）報導，美方官員考慮在中國證券投資禁令中增列通訊軟體微信母公司騰訊、電子商務巨擘阿里巴巴集團。這項措施對美國金融市場影響不明，相關部會仍在研議。

騰訊與阿里巴巴是中國市值最高的兩大上市公司，合計市值逾1.3兆美元，美國眾多共同基金與投資機構都持有兩家公司股票。總統川普政府意圖讓美國投資人出脫中國大型企業股權，一旦增列騰訊與阿里巴巴，將是投資禁令重大升級。

這則報導刊出後，阿里巴巴在紐約交易的股價一度重挫6%。

美方去年11月公布華府認定與中共軍方有關連的31家企業名單，下令今年1月11日起美國企業與個人不得投資相關證券，最遲11月須出清持股。這份「中共軍方企業」名單之後擴增至35家，據報導，美國國務院和國防部官員近幾週討論是否要列進更多企業。

報導引述知情人士說法指出，國務院與國防部官員已和財政部討論增列騰訊、阿里巴巴是否會在資本市場產生重大連鎖效應。這項計畫仍在研議，相關部會討論市場影響之際可能不會過關。

另一方面，紐約證券交易所（NYSE）3天內兩度變卦，今天宣布依上述禁令重啟中國3大電信商美國存託憑證（ADR）下市程序。中國移動、中國電信、中國聯通ADR將自美東時間11日凌晨4時起暫停交易。

總統任期倒數的川普昨天簽署行政命令，禁止美國個人與企業透過8款中國支付平台交易，包括阿里巴巴關係企業螞蟻集團的支付寶、騰訊的微信支付。這項禁令45天後生效，屆時總統當選人拜登已入主白宮。

騰訊在香港掛牌，阿里巴巴則在紐約與香港兩地掛牌。兩家公司股票不在美股3大指數中，但MSCI明晟與富時羅素（FTSE Russell）彙編的多項重要指數都納入這兩檔權值股。

華爾街日報數週前報導，美方官員為中國證券投資禁令涵蓋範圍爆發爭執。

報導說，國防部與國務院官員主張延伸制裁企業名單，納入中國高知名度企業與遭制裁企業的子公司，要求下重手遏阻中國軍方與安全部門掌握大量資料與先進技術。財政部則擔憂強迫投資人賣股恐震撼金融市場，希望限縮黑名單。

（中央社）