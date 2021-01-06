中國國藥疫苗世上最不安全 高達73種副作用

國藥集團研製的中國首款2019冠狀病毒疾病疫苗日前獲准上市，但有上海專家說，國藥集團說明書列出高血壓、尿失禁等高達73種局部或全身不良反應，是「世界上最不安全的疫苗」。

去年12月30日，中國國藥集團旗下的中國生物公司滅活疫苗獲官方批准附條件上市。這是中國首款獲批上市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，疫苗第3期臨床試驗據稱保護效力為79%。

不過，香港明報今天報導，上海疫苗專家陶黎納近日在微博上傳這款疫苗的說明書電子版，核准日期為2020年12月30日，「看完倒吸了一口冷氣，我數了一下『不良反應』欄，一共有73種局部／全身不良反應」。

陶黎納說，除了常見的接種部位疼痛、頭痛，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用。

他說，「（國藥疫苗）一舉成為世界上最不安全的疫苗」。但這則微博已被禁，頁面顯示「此內容因違規無法查看」。

據網上資料，43歲的陶黎納自2000年8月開始任職上海市疾病預防中心，負責預防接種管理工作。北京商報去年12月底曾針對COVID-19疫苗相關問題採訪他。除了國藥中生疫苗獲批，此前，還有國藥中生武漢公司、北京科興中維公司滅活疫苗獲批緊急使用資格，上述3家公司疫苗已開始對重點人群進行接種。

據中新社等陸媒報導，中國工業和信息化部披露，為滿足現階段重點人群疫苗接種需求，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司3家企業已開啟加速模式，目前已有18家企業陸續展開COVID-19疫苗產能建設，產能可滿足中國大陸大規模接種需求。