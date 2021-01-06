馬雲「被消失」74天 美媒驚洩幕後關鍵

華爾街日報引述消息人士報導，中國監管機構計劃要求螞蟻集團分享其取得的大量消費者信貸數據，其中一個正在考慮的方案是，要求螞蟻將數據提供給由中國人民銀行營運的全國信貸報告系統；另一個方案是螞蟻集團與一間實際由人行控制的信用評級公司分享數據。

報導指出，阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲過去數年，一直抗拒監管機構的要求；雖然阿里巴巴過去一直利用其數據協助當局追捕嫌疑罪犯及令異見人士噤聲。

（工商時報 黃欣）

美媒：馬雲只是保持低調避風頭

報導稱，監管機構認為，螞蟻集團通過支付和應用程式支付寶獲得大量個人數據，擁有較小型銀行甚至大型銀行不公平競爭優勢，當局不單要視其如銀行般監管螞蟻的貸款業務，亦要打破他們認為螞蟻對數據的壟斷。

阿里巴巴創辦人馬雲去年10月底抨擊大陸金融監管制度後，旗下螞蟻金服IPO掛牌被喊卡，馬雲也「被消失」2個多月，外界好奇他去哪裡？美媒引述消息來源指出，馬雲沒有失蹤，只是保持低調避風頭。此外，大陸監管機關要求馬雲交出螞蟻集團消費者信用資料，但他一直未點頭答應。

去年10月24日，馬雲在上海一場會議批評大陸金融監管制度，拋出新舊金融論調，引發各界熱議，他砲轟舊有銀行是當鋪思想，嘲諷《巴塞爾協議》像是「一個老年人俱樂部」、扼殺創新，還直言，「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

馬雲這番言論讓自己身陷風暴，除了遭監管當局約談外，上海證券交易所也宣布暫緩螞蟻科技集團科創板上市。

從去年10月24日之後（約74天），馬雲未曾公開露面，各方擔憂馬雲「被消失」，不過CNBC引述知情人士消息指稱，馬雲沒有失蹤，只是保持低調暫時避風頭。

華爾街日報報導，熟知內情的官員透露，大陸官方除了要監管阿里巴巴旗下螞蟻集團的放貸業務外，還要求馬雲交出螞蟻集團消費者信用資料，打破螞蟻數據壟斷的局面，但他一直不肯放手。

螞蟻集團當初創第三方支付平台「支付寶」，以解決網路交易信用問題，如今資料庫擁有大量用戶消費習慣、借貸行為、繳費與貸款還款等紀錄。大陸監管機關認為，這些資料讓螞蟻在金融業獲取不正當競爭優勢。

螞蟻金融帝國的資金來自100家合作的金融機構，目前承作貸款人數已達5億人，違約風險主要由銀行承擔，螞蟻則以中間人身分賺取利潤。

以微貸業務為例，2019年超過2兆元的信貸，事實上來自集團的資金僅不到2%，超過98%使用外部金融機構資金。螞蟻可從每筆貸款的利息中抽取3至4成作為技術服務費，前年光該費用就淨賺386億元。

（中時新聞網 吳美觀）

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