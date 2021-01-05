陸新增17例新冠肺炎本土確診

中國4日新增33例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，其中17例為本土，分布在河北、遼寧、北京，其中，河北病例增加至14例，共4個村或社區被列為中風險。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入病例16例，包括上海6例，廣東4例，天津1例，遼寧1例，江蘇1例，福建1例，河南1例，四川1例；本土病例17例，分別為河北14例，遼寧2例，北京1例。

由於確診病例開始增加，河北衛健委4日起將石家莊市藁城區增村鎮小果莊村、石家莊市藁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區調整為中風險地區。

境外移入現有確診病例294例，現有疑似病例1例。累計確診病例4339例，累計治癒出院病例4045例。

截至1月4日24時，中國大陸現有確診病例432例，累計治癒出院病例8萬2117例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬7183例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者91萬0833人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6769人。

4日中國大陸新增無症狀感染者37例，境外移入占6 例。當日轉為確診病例5例、解除醫學觀察8例。尚在醫學觀察的無症狀感染者318例，境外移入占240例。

此外，香港特別行政區累計確診9017例，其中出院8055例，死亡153例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。