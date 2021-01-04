人民幣升破6.5 飆兩年半新高

美元疲弱下，人民幣兌美元匯價2021年新年開盤展現長紅氣勢，在岸價、離岸價4日一舉突破多個關鍵價位升破6.5元，離岸價更飆至6.44元附近，創逾兩年半新高。分析認為，跨年後市場流動性回升進而點燃交易熱情，預期短線人民幣還有一波上漲空間。



路透報導，交易員指出，美元指數4日未能收復90整數關卡，帶動人民幣在岸價早盤即快速上揚，終場勁揚770個基點收報6.4628元，單日漲幅1.19％，創下2018年6月15日以來新高。離岸價亦同步飆漲，最高曾觸及6.44元，創兩年半（30個月）高點。截至4日晚間8點，維持在6.4482元附近震盪。



人民幣兌美元中間價則因上日美指反彈而下跌159個基點，報6.5408元。不過交易員表示，中間價的走跌並未影響在岸、離岸狂飆態勢，加上盤中並未看到中資大行出手購匯調節，顯然4日的升值幅度仍在中國人民銀行的允許範圍內。加上市場普遍看漲人民幣，近一段時間外貿企業持續採取結匯操作，亦對匯價構成支撐。



另有交易員分析，2020年底封關前人民幣並未顯著升值，「4日的狂飆其實是補漲行情」。加上跨年之後流動性增加，市場做多人民幣的意願明顯上升，估計後續仍有升值空間，短線可望挑戰6.4元。



人民幣匯價2020年經歷先跌後漲，全年中間價累計漲幅6.92％，在岸價累計漲幅亦高達6.52％。展望2021年，包括高盛、渣打等多家投行預計人民幣匯價將升至6.3元。



第一財經報導，恒生銀行（中國）副行長兼環球市場業務主管吳英敏表示，2021年支撐人民幣走強幾大因素仍將持續，首先是美元貶值推動人民幣升值；其次，不斷增長的貿易順差也成人民幣強勢主因。



另，中美利差維持在高位也是人民幣升值的重要利基。以10年期國債殖利率為參照基準，中美之間的利差過去長期維持在大約80～150個基點，但目前利差已超過200個基點，預期2021年弱美元趨勢下，人民幣等貨幣仍有上彈空間。