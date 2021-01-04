特斯拉丟震撼彈搶單 陸電動車大咖沒在怕

電動車大廠特斯拉日前公布2020年第4季交車數，達到18萬輛大關，再創歷史新高，整年度的生產數量突破50萬輛，交車數則是逼近50萬輛大關，與特斯拉執行長馬斯克聲稱目標相去不遠。當然近期最震撼的消息，莫過於近期開始交車的特斯拉Model Y大降價，導致售價甚至低過大陸本土新能源車品牌，蔚來汽車創辦人李斌對此表示，不會受到影響。

特斯拉中國官網1月1日宣布，Model Y長續航版起售價降至33.99萬人民幣，較先前48.8萬元售價大幅降價14.81萬人民幣。高性能版Model Y Performance的起售價，則是從53.5萬人民幣大幅降至36.99萬人民幣，降價幅度更是達16.51萬人民幣。Model Y長續航版預計今年1月開始交車，Model Y Performance高性能版預計今年第3季開始交車。

特斯拉Model Y於位於上海的超級工廠生產，比從海外進口車的生產成本大幅下降，如今開出的售價甚至低於大陸本土新能源車蔚來汽車的EC6跨界車約10％，無疑是在大陸新能源車市場投下震撼彈。

有陸媒報導，特斯拉中國官網在消息宣布後一度癱瘓，特斯拉訂車數更是傳出來到單日10萬輛技術，甚至有原本打算購買ES6的民眾轉向特斯拉訂購，小鵬汽車預估也會面臨壓力。蔚來汽車創辦人李斌則是提到，特斯拉這波降價對他們影響不大，訂單量也沒有波動。蔚來汽車指出，他們對於自身的產品相當有信心，也不會讓車主吃虧，也不打算啟動價格戰。不過報導提到，特斯拉在消費者心中的品牌形象，可能還是會吸引走更多顧客，大陸本土品牌若不打算在價格上給出優惠，恐怕在搶市有些困難。

特斯拉2020年全年交車數量為49萬9550輛，與50萬輛有些微差距，不過特斯拉也提到，文件資料統計與實際交車數還是有落差，預計修正數值將超越50萬輛。以報告來看，特斯拉去年第4季生產車數為1萬6907輛Model S、Model Y，實際交車數達16萬1650輛，光是該季產能就達全年的35％。

2020年由特斯拉掀起的電動車熱潮，尤其在全球最大市場大陸更是火熱，3大大陸本土品牌蔚來汽車、小鵬汽車以及理想汽車繳交出優異成績，被投資人戲稱是「電動車三傻」。然而，大陸市場除了有特斯拉，還有美國老品牌通用汽車成功在二、三線城市搶市，大陸本土品牌業績雖表現亮眼，但仍是改善先前極差數據，與大型車廠表現還相差甚遠。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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