人民幣突破兩年半高點 離岸價漲破6.45

今（元/4）日大陸財經新聞重點摘要：

1.挺實體經濟 陸2項普惠小微信貸紓困工具延至3月底

大陸2021年持續延長紓困措施，力挺實體經濟以及普惠小微企業，陸媒消息指出，日前中國人民銀行聯合銀保監會等五部委下發通知，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具延期至3月31日。

21財經報導，日前人行聯合銀保監會等五部委下發「關於繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小微企業信用貸款支持政策有關事宜的通知銀發」，表示為落實2020年12月21日國務院會議決定延續兩項直達貨幣政策工具的政策要求，並明確兩項直達貨幣政策工具均延期至2021年3月31日，且相關資金總額控制在國務院批准的額度內。

2020年8月時人行金融市場司副司長高飛才指出，普惠小微企業貸款延期支持工具及普惠小微企業信用貸款支持計畫兩項工具支持力度足夠，並沒有擴大計畫。

高飛表示，兩項工具的實施效果明顯，7月底普惠小微貸款餘額比去年同期增長27.5％，連續五個月創有統計以來的新高。

2.陸電動車三雄交車數據亮眼 小鵬、蔚來年增100％

小鵬汽車緊隨著同業理想、蔚來之後，在4日公布亮眼的12月交車數據，至此大陸新創電動車三雄全數公布2020交車成績單，小鵬交車數突破2.7萬輛年增112％，蔚來破4.3萬輛同樣年增112％，理想則破3.2萬輛。

繼日前理想、蔚來公布交車數據後，小鵬汽車也在4日披露數據，12月小鵬P7、小鵬G3單月交車量均創2020年新高，12月小鵬汽車單月總交車量達到5,700輛，年增長326％，創下歷史新高。整個Q4小鵬交車數量也逼近1.3萬輛，年增303％，大幅超過原本預計的1萬輛。

小鵬兩款車型在市場上表現均優異，小鵬P7單月交車量3,691輛，小鵬G3單月交車2,009量，均創2020年交付量新高。小鵬P7第四季累計交車8,527輛，季增長37％。

蔚來與理想同樣在12月交車數量創高，蔚來12月交付量突破7千輛大關，月增長32.4％。理想ONE在12月交付6,126輛，月增長31.9％。

3.陸公布海南自貿港草案 積極發展實體經濟

大陸全國人大4日公布「中華人民共和國海南自由貿易港法（草案）」全文，提出要逐步實施市場准入承諾即入制，積極發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業等實體經濟，並逐步實施更大範圍適用免簽入境政策。

南海網報導，該草案提到，將實行以過程監管為重點的投資便利措施，逐步實施市場准入承諾即入制。鼓勵海南省發地方債支持自貿港項目建設。設立政府引導、市場化方式運作的海南自由貿易港建設投資基金。支持建設開放型生態型服務型產業體系。

同時，草案指出，海南自貿港將建立高效便利的出境入境管理制度，逐步實施更大範圍適用免簽入境政策，延長免簽停留時間。推進城鄉及墾區一體化協調發展和小城鎮建設用地新模式，推進農墾土地資產化。

該草案共分為八章，共五十四條內容，包括總則、貿易自由便利、投資自由便利、財政稅收制度、生態環境保護、產業發展與人才支撐、綜合措施、附則。中國人大網在4日公布全文，並到1月29日之前向公眾徵求意見。

4.大陸12月財新製造業PMI報53 大幅回落

財新4日公布大陸2020年12月財新製造業採購經理人指數（PMI），數值報53，較11月的54.9有明顯回落且。此前路透調查預估中值則為54.8。

大陸11月財新製造業PMI創下10年來高點，12月有回落狀況。財新網引述財新智庫高級經濟學家王喆說法，12月新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業復甦持續，供需兩側繼續同步向好，海外需求亦穩步提升。

王喆指出，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月，考慮到2020年上半年的低基期，未來半年總體經濟年增指標將更為強勁。不過需要關注原材料價格快速上漲導致企業成本壓力的增加以及對於就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計尤為重要。

大陸12月財新製造業PMI中，製造業供給和需求仍處高景氣度水平，外需亦有改善。生產指數和新訂單指數儘管較前月略有下降，但仍分別連續第10個月和第七個月位於擴張區間，市場景氣度隨新冠疫情影響的消退持續改善。

海外疫情形勢仍不明朗，國內出口需求穩步改善，這也使新出口訂單連續第五個月高於榮枯線。

5.人民幣大升突破兩年半高點 離岸價漲破6.45

人民幣2021年初始持續走強，離岸人民幣4日早一度突破6.45關卡，高見6.4487，刷新2018年6月以來的高點。在岸人民幣也突破6.48大關，一度達到6.4743。

離岸人民幣4日早盤大漲逾500點，現報6.4513。在岸人民幣現報6.4743，雙雙創下2018年6月以來的新高。

人民幣中間價4日則是大貶159，報6.5408。上一個交易日中間價為6.5249，上一交易日官方收盤價為6.5398，上一交易日夜盤收盤價為6.5283。

此前大陸外匯管理局國際收支司前司長管濤2021年人民幣匯率走勢或不像想象那麼強，需關注2021年市場對於利多反應鈍化，並關注可能出現新的利空。