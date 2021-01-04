華為騰訊之爭和解收場 專家曝最後輸家

2021年第1天大陸手機巨頭華為就與網路、遊戲大鱷騰訊槓上，後者遊戲被華為全數下架，儘管不到1天就和解，但手機平台業者向內容商抽取的高額分潤比惡名昭彰的蘋果（Apple）還狠，已引起矚目。FT中文網專欄作家劉遠舉指出，長期來看這種爭議還會發生，而手機商管控力變弱是大趨勢，會是最後輸家。

華為、騰訊均未說明合作破局與迅速和解原因，一般認為是因為騰訊想將遊戲商與手機管道業者5：5分潤，改為接近蘋果向App（應用程式）開發商收取的30％，顯然是華為不接受，騰訊才要求下架所有旗下遊戲。

劉遠舉指出，華為聲明中提到「我們敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就與絕對的市場地位」，是在暗示騰訊有壟斷之嫌，但事實上華為、OPPO、小米、vivo等使用Android系統的8家一線手機業者、2014年8月1日成立的硬核同盟，更有壟斷嫌疑。

他表示：「蘋果的App市場是封閉的，每款App都需要蘋果審核，因此蘋果有絕對分發管道壟斷權力，但相比之下蘋果就顯得很厚道，一直要30％分成，對中小型開發商還有扶持政策。這就產生奇怪現象，單獨一家拿出來都沒有絕對壟斷力的國內手機廠家，通過聯盟要到五五開，但更具壟斷力的蘋果，卻未必要這個壟斷利潤。這對於當下的反壟斷，是一個很好的思考角度。」

劉遠舉分析，手機商強勢將難以再持續，因為手機遊戲天然具有網路效應，手機商的官方App商店早已不是唯一下載管道；內容商也在變強，當局發放給遊戲的版權許可，去年較2019年下降16.2％，這使得手握受歡迎遊戲的業者有更多話語權。目前手機商如同網路平台一樣，利用安全問題使使用者只能相信官方App平台，也存在不公平競爭嫌疑。

他稱，當產品供應量大、品牌很多，自然是廠家求平台，管道為王；若商品是限量的，例如茅台酒，那麼就會反過來是平台求廠家。在華為、騰訊互槓前，已經有幾款受歡迎遊戲表示不上線手機管道。劉遠舉稱遊戲商與手機商間衝突，不該互相道德綁架，還是該回歸商業邏輯，雙方都在法律框架內未自己的利潤負責就好。

（中時新聞網 王毓健）

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