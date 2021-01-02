特斯拉十小時在陸訂單飆10萬輛

特斯拉大陸官網在2021年1月1日宣布，陸產版特斯拉將於1月開始交付，並透露價格將較北美市場價格更便宜，以及擁有包括新的內部設計、加熱方向盤等的更多功能。消息公布後的10小時內，特斯拉訂單數量就飆升至逾10萬輛，除了顯示特斯拉車款在大陸的需求量旺盛，也向蔚來、小鵬等大陸電動車同業展現其強大實力。

新浪財經2日報導，特斯拉再次在大陸市場宣布降價行動，大陸本地製造的Model Y定價為人民幣（下同）33.99萬元，比先前48.8萬元的售價一口氣調降約15萬元，降幅高達3成，預計將對小鵬、蔚來、理想等競爭者帶來壓力。

不出所料的，Model Y在大陸市場的需求量非常大，降價消息讓特斯拉大陸官網的訪問量激增，導致網站無法更新。據知名特斯拉配件網站Tesmanian援引消息人士透露，在消息公布後的10小時內，特斯拉訂單數量就飆升至逾10萬輛。

報導稱，特斯拉透過在大陸生產可以削減部分成本，特斯拉CFO在財報會議上表示，「本地生產並交付車輛的優勢正在上升，這一交付方式已從低於50％漲至了70％」。特斯拉CEO穆斯克也在會議上表示，現在產品缺少的不是需求，而是價格接受程度。（中時）

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