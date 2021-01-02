香港增35例確診 官員估2月接種疫苗

綜合港媒報導，截至今（2）天凌晨0時，香港新增35例新冠肺炎確診，其中34例本土疫情中有十例源頭不明。有官員透露，預計2月開始可為港人施打疫苗。

綜合官方香港電台等媒體報導，香港衛生部門下午在記者會公布上述數據。這是近期以來當地2019冠狀病毒疾病確診數首次在40例以下。

截至2日凌晨0時，香港累計8924例確診；今天另新增一名88歲患者病故，累計死亡病例增至150人。

此外，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，今天發現兩例由英國移入病例，屬於英國的變種病毒，兩名患者來自同一家庭，日前一同返港；而稍早前由南非移入的個案中，有一名確診患者的同行人士也同樣帶有屬於南非的變種病毒。

張竹君說，香港目前已累計十例來自英國的變種病毒病例，另有兩例屬南非變種病毒。

至於疫苗接種計畫，衛生防護中心及醫管局分別表示不掌握計畫詳情，暫時未有接種安排的詳細資料。

不過，香港公務員事務局長聶德權中午在臉書發文說，預計在1月底完成疫苗籌備工作。依照疫苗到港時間初步推算，估計可在2月開始為市民施打，接種地點包括社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所。

他說，獲授權使用的疫苗一抵達香港，港府便會啟動安排，讓全港市民有序接種。