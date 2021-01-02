比蘋果稅還重！華為騰訊之爭 結局大翻轉

大陸市場才步入2021年第一日就發生重大事件，大陸智慧型手機巨頭華為疑似因與大陸遊戲產業巨頭騰訊因平台抽成發生衝突，華為1月1日凌晨釋出公告，將騰訊遊戲全面從華為平台下架。沒想到才過不到1天，華為就重新上架騰訊遊戲。

華為遊戲中心2021年1月1日凌晨公告表示，因騰訊遊戲於2020年12月31日17點57分單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙。經華為司法部門謹慎評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台全數下架。

綜合陸媒報導，知情人士透露，華為與騰訊遊戲下載的抽成比例談不攏，華為想要抽成50％，但騰訊並不同意，不過該說法未得證實。至於先前蘋果被罵得臭頭的「蘋果稅」，抽成也只有30%，如今蘋果也提供方案，讓規模比較小的APP開發商免於抽成。

不過，華為與騰訊於今晚各自公告，經過雙方協商後，騰訊遊戲相關產品已在華為遊戲中心恢復上架，雙方也將共同努力替消費者帶來更好體驗。不過，是否是華為、騰訊哪一方願意妥協，華為抽成50%問題也因此浮現，營運商和開發商之間的問題，華為是否也會因為這次事件調整，也無從得知。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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下架一天 華為重新上架騰訊遊戲