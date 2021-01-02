川普追殺害的？任正非揭陸晶片業缺陷

大陸電信設備巨頭華為遭美國追殺，連大陸晶圓代工龍頭中芯國際也被美國商務部列入實體清單，甚至即將下台的美國總統川普在去年11月簽署行政命令，將中芯國際等陸企列入與解放軍相關企業，導致許多指數公司將這類陸企剔除指數成分股。不過，這也加強大陸發展半導體產業決心，但華為創辦人任正非先前評論大陸半導體的發展先天不良，可能才是發展最大阻礙。

華為先是在2019年遭到美國商務部列入實體清單，美企被迫斷絕與華為業務往來，所幸還有包括全球晶圓代工龍頭台積電等企業擁有自身研發技術比例高，仍可以避開美國禁令出貨。然而，隔年華為又遭限制所有美國技術生產的晶片不能供貨，由於華為手機所需的晶片相當依賴美國技術，美國等於是判華為手機死刑，導致中芯國際一度被視為華為救星，甚至獲得華為麒麟710處理器以14奈米製程代工的訂單，也受到美國禁令影響，與華為業務往來也遭限制。

中芯國際在2020年6月啟動回歸A股的程序，並順利在7月16日於上海科創板上市，當日收盤市值來到6000億元人民幣，成為首家A股、H股都掛牌的大陸半導體公司。中芯國際為大陸唯一一家擁有14奈米製程技術的陸企，主要是原台積電前研發處長梁孟松入主中芯國際後，協助其在300天內突破14奈米製程研發困境。

但隨著時序進入9月，中芯國際被傳遭美國列入出口管制措施，導致半導體生產設備無法進口，並在日前正式遭列入實體清單，正式斷絕美企與中芯國際的業務往來。此外，梁孟松因原台積電共同營運長蔣尚義將回鍋擔任副董事長，引發梁孟松不滿憤而提出辭呈。

不過，華為日前出售旗下手機品牌「榮耀」（Honor）給有深圳市政府背景的「深圳市智信新信息技術」公司，並與華為簽定買下榮耀品牌的協議，將由30多家代理商、經銷商合作夥伴來共同接手，目前傳出也與高通正在溝通合作業務，讓華為手機可以另外一種形式復活。此外，目前美國商務部也放行高通、英特爾、AMD等美企，可以供貨非5G的產品給華為，讓華為目前獲利重心的筆電業務能繼續生產，「新榮耀」也在近日聲稱獲得Windows 10授權與Intel Core i5處理器。

至於中芯國際，最新消息指出將可以取得生產成熟製程的美國技術，以及最終公告的中芯國際董事會名單，梁孟松仍列為聯合首席執行長，預料是高層將梁挽留。若從先前公告來看，中芯國際將加強成熟製程、尤其以28奈米製程的生產線為主，加上以蔣尚義的先進封裝與小晶片研發技術，協助中芯國際在10奈米製程以下研發腳步，加上國家大基金主導半導體產業發展，有望協助大陸半導體自主化進程。

不過，依照去年大陸官方數據顯示，2019年大陸半導體自給率為30%，但離2025年目標70%還有很大一段距離，2020年更有上萬家陸企湧入半導體產業，浮濫發出預算的亂象，甚至讓發改委警告，地方政府要對此負責。

去年11月在華為心聲社區分享任正非談話，「我們國家要重新認識晶片問題，晶片的設計當前大陸已經步入世界領先，華為目前積累了很強的晶片設計能力；晶片的製造世界第一在台灣。」指出大陸在半導體的製造設備、基礎工業、化學製劑都有很大進步空間的問題。

（中時新聞網 呂承哲）

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