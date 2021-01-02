稻草熊將啟動招股 傳2大咖為基礎投資者

儘管新冠肺炎疫情讓2020年大陸影視市場飽受衝擊，但並未中止業者上市步伐。近日傳出，由台灣明星吳奇隆參與創辦的影視企業「稻草熊娛樂集團」（簡稱稻草熊）赴香港上市計畫，在港交所已更新聆訊後資料後即將啟動招股，按照發行日程計算，預計將於2021年1月中旬掛牌上市。

東方財富網報導，稻草熊影視為台灣偶像團體「小虎隊」成員之一的吳奇隆在2003年創立，主要從事藝人經紀、動畫、電影和電視的策劃製作與發行。由於台灣人的身份，吳奇隆並不能親自持股，因此將公司股份轉給妻子、亦是大陸知名演員劉詩詩持有，劉詩詩因此成為稻草熊的大股東。

稻草熊作為大陸業界領先的影視企業，其港股IPO發行備受市場關注，雪湖資本、IDG將會作為基礎投資人參與其本次全球發售。相關業內人士表示，在大名鼎鼎的雪湖資本和IDG加持下，稻草熊的投資價值及未來發展將更加值得期待。

稻草熊是2019年唯一在大陸五大電視台（江蘇衛視、浙江衛視、東方衛視、湖南衛視及北京衛視)和三大網路視頻平台（愛奇藝、優酷及騰訊視頻）都有發行新劇集的劇集發行商和製片商。稻草熊董事長及CEO劉小楓在大陸影視劇集行業已有數十年從業經驗，先後打造過「新白髮魔女傳」、「蜀山戰紀」系列、「國寶奇旅」、「月嫂先生」等多部熱門劇集。

值得一提的是，目前定製劇已經逐漸成為稻草熊的業務發展核心。與傳統的自製版權劇賺取發行收入的模式不同，稻草熊透過向網路視頻平台提供全方位的劇集承制及製片管理服務，提高資金周轉率並最大程度降低劇集的發行風險。從本次赴港上市募資投向來看，稻草熊亦主要用於劇集製作相關事項，持續提升其核心競爭力。

招股書顯示，2017年至2019年，稻草熊營收分別為人民幣（下同）5.43億元、6.79億元和7.65億元。同期實現經調整後淨利分別為6,403萬元、5,153萬元和6,540萬元。2020年上半年，稻草熊營收為5.8億元，經調整後淨利為7,208萬元。

業內人士表示，在後疫情時代，大陸的劇集製作與發行將迎來新一輪高速發展期，稻草熊在自製劇、定製劇業務方面都具備較強競爭力，擁有較強的資源整合能力，且與網路視頻平台已經建構了成熟、穩定的合作模式，預期赴港上市後能為業績表現打開成長新空間。

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