明星開店再掀熱潮 幾家歡樂幾家愁

影視藝人熱衷業外投資在各地皆然。在大陸，明星投資開店相當普遍，而隨著大陸疫情漸緩，近日又再掀熱潮，包括黃曉明、孫藝洲、關曉彤等一線明星紛紛投資開設餐飲店、茶飲店，採取「藝人站台刷臉，專業團隊經營」的模式，吸引消費者目光。不過這套模式幾家歡樂幾家愁，餐飲業要能長期永續經營，還是得看專業上的真本事。

騰訊財經報導，大陸餐飲業在2020下半年進入疫情後的回暖復甦期，並吸引一大批明星加入餐飲市場，陸續在大陸各地打造餐飲品牌，如電視劇「愛情公寓」走紅的陳赫所投資的賢合莊滷味火鍋、同樣因「愛情公寓」成名的孫藝洲所投資的灶門檻滷味燒烤、黃曉明投資的燒江南烤肉、電視劇「三十而已」女星關曉彤投資的天然呆茶飲店等。

值得注意的是，上述這些帶有明星光環的品牌，背後均隸屬同一家餐飲企業：至膳集團。至膳集團內部人士指出，這些明星們是各自品牌老闆之一，和至膳是合作關係。

賢合莊滷味火鍋起步較早，成立於2015年，但直到2017年才開第二家分店。2020年與至膳合作後，賢合莊迅速擴張，如今在全大陸已有300多家分店。官網顯示，賢合莊坐擁陳赫、葉一茜、朱楨等明星品牌官，微博粉絲近億。

2020年加入餐飲戰場的明星包括關曉彤和黃曉明等。關曉彤的天然呆在2020年12月剛在成都開第一家茶飲店，目前已開5家，即將開業的還有7家。黃曉明的燒江南烤肉，2020年11月在成都開了第一家店，隨後在南京開第二家。孫藝洲的灶門檻則於2020年6月在成都開第一家店，目前在全大陸已有20多家分店。

這些明星開的背後，至膳集團扮演關鍵的角色。至膳成立於2017年，是一家集大型都市時尚餐飲、跨界創意美食、火鍋開發於一體的多元化餐飲公司。2017年成立時，推出的譚鴨血品牌就和明星合作，演員廖健成為該品牌聯合創辦人。不過，至膳在疫情期間業績受到巨大衝擊，為了走出困境，近期再找明星合作，開闢新品牌，迎難而上。

報導指出，實體餐飲經營的門檻雖然低，但明星開店做餐飲歷來做不好、做不長，原因除了沒有專業的餐飲能力外，還有只是掛名不管不顧。目前看來，多數開店的明星不負責餐廳的運營，多數以掛名老板入股的方式進行，這也是為什麼明星餐飲都做不好的原因之一。