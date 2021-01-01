A股今年退市家數估多達40家 破紀錄

大陸A股在2021年除了推展註冊制與懲治市場違法違規行為外，更將落實退市制度。滬深交易所日前公布退市新規與全面註冊制，並收緊財務造假標準，計畫以新規整治A股長久以來的退市問題。機構人士預測，新制上路後，2021年A股退市家數將達40家，遠超過2020年的16家。

綜合陸媒1日報導，經過為期14天的徵求意見後，滬深交易所於2020年12月31日同時宣布退市新規，內容包括收緊意見徵求期間爭議較大的造假金額和比例等退市標準，並明定組合類財務指標中營收的扣除項，期望藉此優化A股上市企業內涵。

針對市場高度關注新規中新增項目，特別是造假金額、造假比例等重大違法項目的退市標準。新規明定，一是將造假年限由三年減少為兩年，且以連續兩年造假合計數進行計算，以防止惡意規避。二是將造假比率由100％大幅降至50％。三是造假金額合計數由人民幣（下同）10億元降為5億元。四是新增營業收入指標。

新規上路後，若上市公司披露的營收、淨利，或資產負債表連續兩年存在虛假記載達5億元以上，且超過該兩年所披露相應年度中，上述指標項目合計金額的50％，公司將被強制退市處分

先前，中國證監會副主席閻慶民2020年11月曾經表示，證監會將推動常態化退市機制。他並預言，2021年不僅是大陸的資本市場的IPO大年，也將是不良企業加速出清的大年。

市場人士表示，若按照新規標準嚴格檢驗，目前A股許多ST股、「僵屍股」的前景恐不樂觀。中信證券指出，改革舉措將持續發酵，估計2021年A股退市規模可望達40家，且2022年A股退市率將維持在2％左右。

報導稱，過去A股退市機制並不完善，近30年累計退市企業數量少於80家，年均退市量僅三家。許多喪失經營能力的企業仍持續掛在A股市場，保留「殼價值」以估價求售。此外，也因制度懲罰力度不足，更出現部分公司進行財務造假。相較於制度成熟的美股，近十年美股年均上市公司有300餘家，年均退市近300家，讓優質企業能帶動資本市場正向發展。