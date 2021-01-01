陸嚴查網路活動 蘋果陸版App Store刪4.6萬款程式

近年大陸政府強力打擊未獲監管機關許可的中外遊戲App，為此，美國蘋果公司於2020年年底宣布，自陸版App Store強制下架超過4.6萬款應用程式，其中包括3.9萬款手機遊戲，創下蘋果史上最大的應用程式下架量紀錄。

路透1日報導，大陸官方嚴格監管網路活動，早在2016年就訂定相關法規，要求開發者在App Store發行付費遊戲之前，必須先取得官方發放的許可證。蘋果起初要求所有開發者在2020年6月底以前提交發行證照，但隨後又將繳交期限延後至12月31日。

北京統計諮詢公司「七麥數據」（Qimai）指出，此次受到蘋果下架影響的遊戲應用程式中，有不少屬於大型遊戲開發商的3A級（指投入高製作費用及高行銷成本的遊戲）手機遊戲大作，包括由遊戲開發商Ubisoft的「刺客教條」，以及「NBA 2K20」等熱門遊戲。

報導並指出，本次蘋果iOS App Store最受玩家歡迎的前1,500款付費遊戲中，只有74款能夠倖免此次下架。

對此，AppInChina市務部經理Todd Kuhns表示，現在要取得大陸政府的許可證相當困難，假如無法獲得官方發出「遊戲內銷售」許可，這些遊戲開發商若想要遊戲能夠重新上架，唯一的方法就是轉換商業模式，由以往仰賴玩家付費，改為透過顯示廣告獲得收入。

華爾街日報援引市場研究機構Sensor Tower數據顯示，2020年蘋果至少已經下架9.4萬款遊戲，再加上2020年12月31日公布的4.6萬款，數量恐怕已突破10幾萬，遠超過以往規模。

另一方面，大陸國家網信辦日前宣布，為打擊傳播色情、血腥等違規資訊，以及提供詐騙賭博等違法服務的手機應用程式，已將105款違法、違規的手機應用程式，從線上商店中強制下架。