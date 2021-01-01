特斯拉在陸發售 部分車款大降價

特斯拉1月1日宣布，陸產中型SUV Model Y以及全新Model 3正式發售，這是特斯拉首次在中國開始銷售「SEXY」組合全線產品。數據顯示，Model Y Performance高性能版與雙電機全輪驅動版兩個版本，售價人民幣（下同）33.99萬元起。全新Model 3標準續航升級版起售價保持24.99萬元起不變，特斯拉還推出了Model 3 Performance高性能版，售價33.99元起。

特斯拉表示，2021年將設立超級充電樁工廠，生產最新的特斯拉V3充電樁，實現先進充電設備的本土化，進一步帶動上下游產業和供應鏈的發展。同時，特斯拉還計劃在大陸設立產品設計中心，進行本土產品的設計與研發。

特斯拉大陸官網顯示，特斯拉Model Y長續航版起售價為33.99萬元，此前為48.8萬元，下調14.81萬元。特斯拉Model Y Performance 高性能版起售價為36.99萬元，此前為53.5萬元人民幣，下調16.51萬元。

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