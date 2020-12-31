陸12月製造業PMI跌 遜預期

受季節因素、限電等影響，大陸2020年12月官方製造業採購經理人指數（PMI）較上月小幅回落0.2至51.9，略遜市場預期。儘管如此，該指數已連續10個月處在擴張區間，分析認為大陸經濟仍處在復甦軌道之上。

大陸國家統計局和中國物流與採購聯合會（CFLP）31日聯合公布12月製造業PMI為51.9，略遜路透調查預估的52。非製造業PMI則是55.7，為四個月以來最低值。綜合PMI為55.1，雖比11月回落0.6，但已連續四個月位於55以上的較高景氣區間，顯示近期大陸企業生產經營活動恢復情況良好。

中國物流和採購聯合會特約分析師張立群指出，12月PMI指數小幅下降，但持續保持在景氣擴張區間，顯示經濟繼續保持平穩恢復態勢。新訂單、新出口訂單指數小幅下降，顯示需求恢復態勢仍有待加強。目前仍有超過38％的企業將需求不足作為較大的困難，必須在擴大內需相關政策落實上續加大力度。

分項指數看，在構成製造業PMI的五個指數中，生產指數、新訂單指數均位於擴張區間，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數則在收縮區間。從企業規模看，大型企業PMI為52.7，比上月回落0.3。中型企業PMI為52.7，比上月上升0.7。小型企業PMI為48.8，比上月下降1.3。

華泰證券分析，12月PMI較11月回落有季節性、限電措施與高基數等多重干擾，但依然維持在擴張區間，為年內次高，說明經濟復甦趨勢未變。製造業供求結構仍在改善，但原材料較快漲價意味著上游盈利繼續改善而下游利潤空間或承壓。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，綜合來看，本月PMI指數仍位於較高的景氣區間，說明經濟繼續延續恢復向好的勢頭，但也要注意主要PMI指數較上月有所下降，小型企業PMI指數再度回落至收縮區間，說明一些領域復甦基礎還較為薄弱，經濟復甦過程中還面臨困難和挑戰。

中國物流信息中心的文韜認為，原材料價格持續較快上升和小型企業恢復不穩問題值得關注。本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為68和58.9，較11月上升5.4和2.4，均為全年高點。文韜表示，購進價格指數創2018年以來最高水平，原材料價格持續過快上升，長期來看不利於產業鏈供應鏈穩定運行。