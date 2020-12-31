美擴大制裁 MSCI加碼刪除中聯通A股

為因應川普政府對中資股的制裁，國際指數公司明晟（MSCI）公布從全球指數中刪除中企股票的最新名單，被刪除的股票與12月中的名單相比，增加中國聯通A股，其餘10檔個股不變，將於2021年1月5日收盤時生效。

香港經濟日報報導，最終自全球指數中刪除的中資股名單包括：中芯國際，中交建A＋H股、中國衛星、中國鐵建A＋H股、中國中車A＋H股、海康威視、中科曙光及中國聯通A股。而中國全流通指數除刪除中國聯通A股以外，也刪除南京熊貓電子A股。

川普於11月中旬頒布投資禁令，自2021年11月起禁止美國投資者投資被列入「中國軍方企業」的中企證券。美國財政部於美東時間12月28日進一步指出，投資禁令適用於經財政部公布的任何一家「中國軍方企業」的中企子公司，並打算把中國軍方企業持股50％以上的公司，或其掌控的公開上市實體也列入名單當中。

MSCI此前解釋，有逾100名美國、非美國市場參與者反映，美國行政命令會對全球投資者在投資過程中帶來顯著影響。非美國市場參與者指出，美國商業銀行、證券商、託管商規模龐大，同樣會限制其投資相關股份，MSCI需要確保旗下指數可投資性，因此刪除相關股份。