斃命第2個華為？川普又偷開後門真相曝光

大陸晶圓代工龍頭中芯國際成為華為第二，被美國列入貿易黑名單。但陸媒報導，傳出中芯國際已獲得美國「成熟製程」許可證，並一次發放4萬～5萬片產能所用的設備，消息傳出後，激勵中芯股價今（31日）早大漲逾3.6%。不過重點是中芯先進製程仍被美方「卡脖子」。

美國商務部18日宣布，將中芯等80家陸企列入實體清單，今後沒有獲得美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。美方再出重手，意圖阻斷中芯先進製程推進，並限縮其在成熟製程市場。

集微網報導，市場傳聞中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，並指出，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，一次性發放4-5萬片產能所用的設備。

據業界人士透露，此消息應該是可靠的，因為從某種程度上來說，中美雙方在科技層面需要找到一個平衡點，向中芯國際開放成熟製程只是時間問題；且在成熟製程方面，包括台積電等都有可能會被允許為大陸晶片廠代工。而在先進製程方面，大陸仍然面臨「卡脖子」局面。

在獲得美方成熟製程許可證後，中芯國際A股繼昨天大漲7.5%後，今早股價續攻，盤中一度上漲3.6%、最高來到58.58元人民幣。

（中時新聞網 吳美觀）

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