陸賞兩巴掌！馬雲身家蒸發3,000億

阿里巴巴創辦人馬雲10月底公開批評中國金融監管制度方法落後、僵化，導致子公司螞蟻集團IPO（首次公開發行股票）被叫停，隨後北京當局又加強反壟斷力道，盯上阿里巴巴，據外媒統計，其身家2個月內就從今年最高點617億美元掉到512億美元，淨損105億美元（約3,019億台幣）。

不少政經評論者都認為，為因應美國為首的國際不友善氛圍，北京當局正試圖縮減私有企業規模、做大國有企業，12月起力道加強的反壟斷瞄準網路巨頭如阿里巴巴、騰訊就是顯例。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，螞蟻集團上市被叫停，馬雲公開發言並不是最主要理由，真正目的是要約束馬雲，像是替馬套上韁繩，並可能試著讓官方在他旗下企業持有更多股份，加強監管，目前要克服的難關是如何在約束馬雲這種知名企業家同時，又不傷害協助技術和經濟崛起的創新精神。

今年由於全球股市空前熱絡，億萬富翁身價很容易跟著股價起伏，亞洲首富也以易主，大陸包裝水農夫山泉創辦人鍾睒睒（註：音同「閃」）拜手中持股大漲之賜，財富增加709億美元是史上最大增幅之一，以778億美元取代印度首富、最大民營公司信實工業（Reliance Industries Limited）董事長兼執行長安巴尼（Mukesh Ambani，創辦人之子）的769億美元。

鍾晱晱今年之前在大陸以外幾乎沒有知名度，因此外媒認為他更引人側目。其財富增加主要來自2個不同領域，賣包裝水和飲料的農夫山泉9月8日在香港證券交易所上市以來漲幅約155％，他所持有20％股份的北京萬泰生物藥業股價漲幅超過2,000％。

（中時新聞網 王毓健）

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