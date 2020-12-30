中歐投資協定 談成了

中國國家主席習近平30日晚間8時與德、法及歐盟領導人舉行視訊會議，會後雙方共同宣布如期完成歷時七年、經歷35輪的中歐投資協定談判。根據德媒提前獲得的歐盟聲明顯示，中國不僅在協定中承諾大幅度擴大市場准入，更首次承諾中國國企補貼將全面透明。



大陸央視報導，參與視訊會議的包括德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席范德賴恩。雙方在宣布完成協定談判後，習近平表示，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。



習近平還指出，2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當，積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局。協調抗疫行動，共促經濟復甦，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。



德國之聲報導，歐盟27國大使已在28日批准中歐投資協定草案，該協定後續仍需得到歐盟各國政府和歐洲議會批准。中歐投資協定文本仍要大約一年時間籌備，有可能要在2021下半年至年底才正式簽署。



在宣布完成談判之前，歐盟聲明指出，協定的正式名稱是「中歐全面投資協定」。聲明表示，該協定將是第一個兌現中國國有企業行為義務和補貼全面透明規則的協定，中國還同意「繼續和持續努力」爭取批准國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約。



歐盟委員會聲明指出，中國在談判的三個關鍵支柱上已實現了必要的實質性承諾：市場准入、公平競爭環境和可持續發展。協定將消除某些歐盟行業在中國的外國投資壁壘，其中包含新能源汽車、雲端計算服務、金融服務和健康行業等。



報導指出，對中國來說，該協定包括在對等基礎上投資歐洲再生能源的可能性。不過德國經濟研究所馬特斯認為，這項內容意義沒有這麼重大，因為雙方的起點地位是不平等的，中國的市場更加封閉，而所有人本來就可以在歐洲自由投資。因此，從一開始就很清楚的是，中國會比歐盟做出更多的讓步。