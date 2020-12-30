7年商討終拍板 中歐簽歷史性投資協定

歷時7年籌備的中歐貿易協定，30日晚間經由中國國家領導人習近平與德國、法國和歐盟領導人舉行視訊會晤後，正式宣布完成談判。

中歐雙方宣布談判結束後，中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，或將於2021年下半年至年底正式簽署。德國之聲報導，協定的正式名稱是中歐「投資綜合協議」(CAI)。

香港經濟日報稍早報導，中國與美國2020年初簽訂的中美貿易協議，尚未觸及國企補貼等中國經濟結構改革議題，但中方卻在中歐投資協定中，為此作出承諾，反映中國將對歐洲敞開更大的貿易大門。

（工商時報 楊晴安）

經過漫長談判，歐盟與大陸的《中歐投資協定》，今天終於定案！在歐盟輪值主席德國卸任前，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、中國國家主席習近平，以及德、法兩大歐盟強權領袖梅克爾及馬克洪，在台北時間今晚8點舉行視訊會議，中歐領導人正式簽署協定。

陸方在解除投資限制、開放市場等方面做出讓步，不過在投資保護議題上，雙方可望到明年持續商談。不過《金融時報》指出，此協定可能會讓即將上任的拜登政府不開心。

雙方就開放市場（市場准入）、公平競爭環境與可持續發展等三大談判主軸，提出實質承諾。市場開放方面，消除多種歐盟產業進入中國市場的投資壁壘，在公平競爭方面，陸方同意在地產、製造業、建築業和金融服務業等市場，提供更公平的競爭環境；同意公平對待歐企和中國國企，並在補貼方面保持透明度，同時禁止強制要求歐企進行技術轉移。

習近平在視訊會議中強調，投資協定展現中方對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。

歐盟與大陸自2014年展開磋商，但數度陷入僵局。陸美貿易齟齬，讓大陸對歐盟立場出現轉圜。在歐盟輪值主席國更迭前，雙方談判腳步加快。歐盟27個成員國大使28日收到草案並批准，30日中歐便火速達成政治共識。不過協定簽署後，仍需歐盟各政府轉換為法律，並經由歐洲議會核可，時程預料將至明年下半年。

（中時新聞網 蔡鵑如）

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