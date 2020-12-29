中歐投資協定 最快12/30敲定

歷時七年共35輪談判的中歐投資協定傳出即將達成共識。歐洲官員28日透露，中國和歐盟可能在30日確定達成協定，且歐盟27國代表均未出聲反對，預計中國將向歐盟企業大幅開放市場，範圍涵蓋製造業、建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲端計算等。



此外，日前外電曾報導，中方同意為歐盟企業開放金融服務、房地產等領域市場，歐盟則將放寬中國投資其再生能源市場的限制。官員表示，中歐即使在30日就協定達成一致意見，但將其轉變為法律文本可能還需要幾個月的時間，再加上批准程序，意味著大約還需要一年時間才能正式實施。



路透報導，中歐投資協定談判始於2014年，主要涵蓋投資自由化、投資保護、爭端解決和可持續發展四大方向，但多年來因中國不願取消對歐盟企業的投資限制而停滯不前。歐盟官員們表示，中美貿易關係的緊張可能改變了中國的立場，進一步促成中國和歐盟間的投資協定。



一名了解談判情況的歐盟官員表示，會談即將結束，現在只有一些次要的細節問題需要解決。另一名歐盟高官表示，協定將有助歐盟企業進入中國市場，改善競爭條件，並保護歐盟在中國的投資。不過根據中歐雙方商定的時間表，有關投資保護的談判可能會在2021年繼續進行。



南華早報引述兩名歐盟外交官指出，造成雙方多年未達成共識的癥結之一：「勞工標準」有了積極的進展，因此雙方可能很快達成協定。目前歐盟大使都已經接到歐委會有關協定的最新進展匯報，且沒有任何代表團「舉起停止牌」，歐盟大使們廣泛歡迎中歐談判的最新進展。



不過中歐簽成投資協定勢必牽動各方利益，尤其稍早美國總統當選人蘇利文推文暗示美方不滿中歐投資協定，進一步傳出美方施壓歐洲導致協定談判停滯，令該協定的發展更受市場關注。