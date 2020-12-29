新機助攻 小米股價漲6％

大陸品牌手機業者小米在28日發表新旗艦手機「小米11」後，在港股上市的小米29日開盤後股價強勢，漲幅一度逾6％至33.15港元，收報32.8港元，漲幅5.3％，股價連日來持續創下新高。

綜合陸港媒體報導，小米28日晚間發表新款旗艦手機「小米11」，成為全球首款採用高通驍龍888處理器的手機，並享有該晶片二個月獨占期。小米11採用2K解像度螢幕，配備13MP廣角鏡。小米11也追隨蘋果的新策略，部分新機不再附加USB充電器。

香港科技股近日受大陸官方整治互聯網平台事件影響，阿里巴巴、騰訊、美團、京東等股價受挫，29日終於出現報復式反彈，但上述各股當日收盤價距離前波高位還相當遠。唯獨小米一支獨秀，在小米11新機加持下，12月以來股價上漲23％，本季累漲60％，2020年迄今大漲204％。

小米2018年7月在香港掛牌上市，成為港股首檔以「同股不同權」方式上市的企業，引發市場關注。小米發行價為17港元，上市首日大漲26％報21.45港元，小米董事長雷軍甚至喊出：「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍。」

未料，此後小米股價有如溜滑梯，至2019年11月已慘跌至8.39港元，令市場大失所望。雷軍當初的豪言壯語，更經常被投資人拿來「吐槽」。對於先前股價長達兩年時間低於發行價，雷軍28日在新機發表會上表示，2020年7月10日，小米股價終於回到發行價，「免得讓我愧對17塊錢買小米股票的所有支持我的股東們」。他坦言：「說實話，這說出來都比較丟人，這是我過去兩年超級鬱悶的事。」