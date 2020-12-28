大陸雙「馬」墜地？ 老謝：他卻悶聲發大財

近年來，美中兩國對抗，從貿易戰打到科技戰，美國並對大陸科技業使出殺手鐧，使得許多陸企遭遇重創。對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，從華為、中芯到最近的大疆，只有小米屹立不搖，而對照馬雲的焦頭爛額、馬化騰也面臨考驗，雷軍反而老神在在，又印証了「棒打出頭鳥」、「悶聲發大財」的硬道理。

謝金河今在臉書上發文指出，2020年將近尾聲，在美中角力中，大陸每一項行業翹楚幾乎都成了美國制裁的對象，從華為、中芯到最近的大疆，只有小米屹立不搖。

他說，連最近阿里巴巴成了眾矢之的，股價一路從309.4跌至218港元，美團、京東、網易及騰訊都跌了不少，只有小米股價一枝獨秀，今天再創33.75港元高價，市值跑到8,196億港元，如果從低點8.28港元起算股價大漲三倍。對照馬雲的焦頭爛額、馬化騰也面臨考驗，雷軍反而老神在在，這又印證了「棒打出頭鳥」，「悶聲發大財」的硬道理。

謝金河補充，至於今年美國對華為展現最高規格制裁，禁止含有美國技術的晶片賣給華為，立即使華為手機受到重傷害，為了救亡圖存，華為把榮耀切割出來，賣給深圳市政府。但根據市調機構調查，華為2021年手機出貨量，連同榮耀約一億支，比今年減少41.2％，反而小米手機會到2億支，成長51.5％，顯然在物質不滅定律下，華為少掉的手機跑到小米去了，加上小米手機在印度市場仍有30％的市占率，因此，在任正非為了救日來女兒一直站在最前線，雷軍很少出聲音，反而讓小米異軍突起。

他強調，這些年，馬雲、馬化騰都是各項富豪排行榜的常客，雷軍始終沒有上過榜，但這次中央反壟斷，錨頭也沒有掃到小米。而雷軍另一家企業金山軟件，股價也從10.8跑到47.75港元，都是港股漲幅最大的個股之一，小米系異軍突起，正好印證了「悶聲發大財」的硬道理。

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 葉明芳）

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