官媒批評盲盒熱 泡泡瑪特大跌一成半

大陸近年興起抽「盲盒」，「盲盒」熱潮帶動泡泡瑪特月中在港上市後，至今股價較上市價大升約一倍。不過，新華社近日刊文，認為盲盒的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，但上癮和賭博心理滋生畸形消費，部分人每月花費不菲，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

泡泡瑪特開盤報77.15港元，挫逾一成，其後跌幅一度擴大至逾一成半。泡泡瑪特中午收報74.25港元，跌13.8％，成交8億港元。

泡泡瑪特上市至今股價最高曾見96.45港元，相對上市招股價38.5港元，泡泡瑪特累計升幅仍近一倍，最新市值1,053億港元。

新華社的文章指出，盲盒就是在盒子中放置不同樣式的玩偶，消費者憑運氣抽取，有時抽到重覆款式，有時可能抽到心儀款或隱藏款。一個盲盒售價介於人民幣（下同）49元至79元不等，也有上百元。不少玩家表示，花幾十元獲取一個小快樂挺值得。過去一年在電商平台上，約20萬名消費者在盲盒花費超過2萬元。

文章指，盲盒帶來的上癮和賭博心理引起畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，形容是「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」，認為監管部門應進一步規範其經營模式，避免畸形發展。