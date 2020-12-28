黃金大戰 陸併購案遭拒絕 轉身奪迦納金礦

中國大陸國營的山東黃金礦業公司在加拿大的金礦收購案遭加國政府拒絕後，其香港子公司卻成功收購了澳大利亞卡蒂諾資源公司(Cardinal Resources)，這意味著山東黃金已把卡蒂諾位於迦納的納姆迪尼(Namdini)金礦專案納入囊中。

《美國之音》指出，山東黃金日前收購加拿大北極地區一個金礦的提議，被加拿大政府以國家安全為由拒絕，但其香港全資子公司卻在平安夜宣佈成功收購澳大利亞一家資源公司。

山東黃金這件收購案長達9個多月，期間曾有俄羅斯黃金巨頭北方黃金(Nordgold)與俄羅斯─阿聯酋合資的東山(Dongshan)投資公司介入，但最終還是保住戰果。

報導說，4家公司競購金礦公司的激烈情況，不難看出全球追逐黃金的熱度。其主要原因在全球疫情衝擊和持續貿易摩擦影響，全球經濟的不穩定性增加，因此作為典型避險資產的黃金在2020年保持牛市趨勢，價格持續上揚。

今年7月，黃金價格一度達到1800.5美元/盎司，是自2012年以來首次超過1800美元/盎司。與此同時，全球礦業公司持有的地下黃金儲量不斷下滑，加之金礦勘探成本高、風險大，大型黃金生產商們更傾向於收購初級採礦和勘探公司來實現產能。

山東黃金今年也曾試圖收購加拿大金礦商特麥克公司(TMAC)位於北極圈內的金礦，但該筆交易在加拿大政府的外資併購審查中被否決，理由是違反國家安全。

報導說，隨著加中兩國關係緊張，減少大陸投資已成為加拿大政府的主要政策風向。但即便澳大利亞與中國關係亦相當緊張，但這次山東黃金併購案的標的是位於西非洲的迦納金礦，澳洲在今年8月審查併購案時未予否決。

報導表示，澳洲卡蒂諾公司是在今年7月才獲得姆迪尼金礦採礦許可，該礦估計有510萬盎司(約145噸)黃金儲量，第一年大概能產出42萬盎司(約12噸)黃金。若以平安夜當天1880美金/盎司的金價來看，該金礦將是當之無愧的「現金奶牛」。

這只是中國大陸對金礦等礦產戰略佈局的一小部份。10年來大陸不斷推進全球具有戰略價值的礦產爭奪戰，尤其是發展新科技的重要礦產，中國大陸幾乎已全面佔據優勢地位。分析家稱，目前許多海外礦場因勞動力緊缺而不得不停產或關閉，出售礦場套現成了很多礦場的選擇，與此同時，隨著中國經濟從疫情中逐漸復蘇，陸企全球收購礦場的熱度恐怕只增不減。