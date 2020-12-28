中國增21例確診 遼寧再有6宗本土病例

中國27日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中6例本土病例都在遼寧省。中國國家衛健委官網今天通報，27日新增21例COVID-19的確診病例，其中15例是境外移入，包括內蒙古通報的6例、浙江3例、上海2例、北京1例、天津1例、廣東1例和四川1例。

本土病例方面，27日新增的6例本土病例都在遼寧省。當天沒有新增死亡病例，新增1例上海通報的境外移入疑似病例。遼寧省衛健委通報，27日新增的6例確診，其中有5 例在大連市，1例在瀋陽市。另外還新增了3例本土的無症狀感染者，也在大連。遼寧省目前有40名病患在院治療，31名無症狀感染者接受隔離治療。

國家衛健委統計，中國現有339例確診，其中治癒出院8萬2003例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬9676例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有90萬1517人。還在醫學觀察的密切接觸者有1萬1791人。

在無症狀感染者方面，中國27日新增20例，當天轉確診4例，當天沒有解除醫學觀察者，還有267人在接受醫學觀察。港澳累計確診部分，香港特別行政區共8610例，其中7474例出院、137例死亡。澳門特別行政區有46例，都已出院。