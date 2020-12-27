陸監管部門控螞蟻四大罪

中國人民銀行副行長潘功勝27日證實，大陸四大金融監管部門26日約談螞蟻集團，並羅列出螞蟻藐視監管、法律意識淡漠、違規套利，以及利用優勢排斥同業等四大問題。監管部門並對螞蟻提出回歸支付本源等五大要求。



另一方面，浙江省市場監管局27日透露，大陸國家市場監管總局調查組24日前往阿里巴巴，調查阿里涉嫌壟斷行為。市場人士判斷，阿里一旦在涉及壟斷，恐遭天價罰款。



人行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局於11月2日首度約談螞蟻集團實際控制人馬雲等高層，使得原本有望成為全球最大IPO的螞蟻陸港兩地上市案戛然而止。新華社24日曾披露，金融監管部門將二度約談螞蟻集團，潘功勝27日公布了此次約談內容。



潘功勝指出，螞蟻集團目前存在的主要問題除藐視監管要求以外，還包括利用市場優勢地位排斥同業經營者，以及損害消費者權益，引發消費者投訴等。



為此，監管部門對螞蟻集團提出五大整改要求：一、回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二、合法經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三、依法設立金融控股公司。四、嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五、依法展開證券基金業務。



針對監管部門的整改要求，螞蟻集團27日聲明，會在金融監管部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。



螞蟻集團強調，會在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則，即不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本、不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。



另外，大陸市場監管總局24日宣布，根據舉報對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。浙江省市場監管局27日表示，市場監管總局調查組執法人員日前進駐阿里巴巴展開調查，目前調查已結束，並取得相關證據資料。



網經社引述北京云嘉律師事務所律師趙占領指出，若阿里巴巴被認定為構成濫用市場支配地位，按照「反壟斷法」規定，阿里恐面臨由執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，並處以企業上一年度銷售額的1％至10％（約人民幣48.8億元至488億元）罰款。