阿里暴跌 馬雲金句遭陸網友狂酸

曾為大陸首富的馬雲近來連續遭到重擊，除了螞蟻金服IPO被叫停，還受到反壟斷法調查與重罰，從11月初以來阿里巴巴股價多次連續大跌，僅平安夜(週四)當天就大跌13.34%，馬雲身家估計跌掉40億美元。大陸網友拿出馬雲以前說的話狂酸「多跌點，反正他對錢沒興趣」、「最快樂的時候是一個月拿八、九十塊錢在學校教書的時候，祝福馬雲先生早日回到快樂時光」。而阿里近期最強對手拼多多股價逆勢大漲，明顯看出投資者重心轉移。

馬雲從11月2日晚間遭大陸官方4大監管機構聯合約談，告知螞蟻金服IPO叫停，隔日(11月3日)在紐交所的股價從前一天收盤的310.84美元開始下跌，到24日收盤跌至222美元，下跌幅度為28.58%。對照阿里巴巴在港股表現，11月3日至12月24日，下跌幅度為23.88%。

《德國之聲》引述《富比士》報導說，僅週四（24日）當天阿里巴巴在美股市下跌就多達13.34%，總市值跌破6000億美元。當天馬雲身家就縮水40億美元，現已降為573億美元。

《新浪財經》指出，外傳馬雲受制裁是因為他數日前的一次演說，觸怒了中共中央，高層決定除停止螞蟻金服的IPO之外，還對阿里巴巴進行反壟斷調查，螞蟻金服網頁上的金融商品也因此全數下架。

馬雲身價縮水引起熱烈議論，一些人翻出馬雲早先接受採訪時說過「對錢沒興趣」、「最快樂的時候是在學校教書」，遭到網民酸言酸語地評論。網民在微博上表示：「馬總說過他對錢沒有興趣，我覺得他不會太介意的吧。」另有網民說：「馬雲對錢不感興趣，人家喜歡當鄉村老師。」

在《知乎》網路論壇上，網民貼出馬雲受訪的視頻截圖，留下評論：「馬老闆多次強調不在乎錢、對錢沒有興趣，最開心的時候就是原先拿91塊錢當老師的時候。祝福馬雲先生早日回到快樂的時光裡。」

馬雲做過7年英語教師，他白手起家，1999年創立了阿里巴巴商業帝國。他從零技術背景起家創業，也成為中國商界的勵志經典之一。根據福布斯雜誌估計，阿里巴巴發展至今，聘雇了大約6.6萬名全職員工。 2018年，馬雲宣佈在2019年卸任董事主席一職。

《新浪財經》說，阿里巴巴美股大跌的同時，其近期最強的競爭對手拼多多在美股則一路上漲。平安夜當天拼多多漲幅達約為9%，市值已近1900億美元。市場分析稱，拼多多逆勢暴漲，淘寶天貓走下坡路，意味著未來市場的形勢會有重大變化。

（中時新聞網 盧伯華）