台積叛將宮鬥 他再爆15年前接班內幕

前台積電營運長蔣尚義回鍋中芯國際，引發出身台積電、現任中芯聯合執行長梁孟松不滿請辭，劇情發展就像一場「宮鬥劇」。對此，力積電董事長黃崇仁接受媒體訪問時表示，梁孟松恃才傲物，做人不夠圓融，閃辭跟他個性有很大關係，15年前梁也是因為不滿沒被蔡力行拔擢，負氣離開台積電，之後他投效台積電對手三星，也因此被外界貼上「台積電叛將」的標籤。

黃崇仁在《理財達人秀》訪談節目中大爆15年前接班風暴，聯發科執行長蔡力行曾跟他說過，蔣尚義在台積電當副總管研發部門時，有孫元成、梁孟松兩位手下大將，當年張忠謀第一次退休，將執行長大位交給蔡力行，沒多久，蔣尚義也跟著離開，該提拔誰成了難題，最後蔡力行選擇讓孫元成擔任技術研發副總，自視甚高的梁孟松不滿沒被升遷上位，一氣之下就離開台積電。

孫元成是美國伊利諾大學電機工程博士，而梁孟松是美國加州大學伯克利分校電機工程及電腦科學博士。黃崇仁表示，從學歷來說，梁孟松可能自認高於孫元成，加上梁孟松的太太是韓國人，所以在2009年投效南韓三星，但他在三星僅得到顧問職，並無實質主導權力，難以施展抱負，2017年再被中芯國際挖角。

「梁孟松在中芯做得不錯，甚至大權在握，也許高層想找人來制衡，才會讓蔣尚義空降。」黃崇仁分析，梁恃才傲物，做人不夠圓融，但蔣尚義過去是梁孟松的長官，現在很難判斷究竟是副董比較大，還是執行長大，加上梁孟松可能認為自己在中芯做得不錯，蔣尚義是來瓜分光環，「那幹嘛還需要我？」

梁孟松在辭職聲明中表示，他從 2017年11月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已3年餘，這段期間，盡心竭力完成從28奈米到7奈米，共五個世代的技術開發，「這是一般公司需要花10年以上的時間才能達成的任務。」

黃崇仁認為，如果一個大權在握、總攬全局的人離開公司，麻煩就大了，因為中芯靠梁孟松一路走來，如今他要離開，誰能接棒呢？而蔣尚義是高高在上的人，要掌握管理細節難度很高，梁孟松等於將他一局，「反正我不幹了，看你怎麼辦？」

中芯官方色彩很濃，這次又被美國列入貿易黑名單，黃崇仁說，台灣人在大陸有很大的權力、做很大的事，但終究都是他們的東西，可以成就一時，不能成就永遠。

（中時新聞網 吳美觀）