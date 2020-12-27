螞蟻金服退出 網貸業者瓜分市場瞄準底層民眾

近來中共官方動手扼殺的螞蟻金服IPO，同時對阿里巴巴進行反壟斷調查，許多人認為官方整頓網路市場，將讓殺戮多年的戰場獲得短暫平靜，但情勢發展卻出乎多數人意料。這兩天網上傳出消息，螞蟻金服下架所有金融存貸商品後，空出來的市場份額正引來現存網貸業者的覬覦，摩拳擦掌地準備分而食之。其中還包括已拿到牌照的新進網貸業者：《今日頭條》母公司字節跳動與網路叫車業者滴滴出行。

大陸出重手整治螞蟻金服與淘寶，阿里集團股票連續大跌，螞蟻暫停花唄、借唄等網貸業務後，外界原認為業者擔心步上阿里後塵，行銷手段可能稍為收歛，不料市場回應卻是完全反向操作。網貸業者把螞蟻金服的危機看作是自己的轉機，是網路業者難得的重大發展機遇。

目前在網貸市場上角色都大有來頭，除了被整治的螞蟻金服花借唄，還有京東集團的京東金條、騰訊的微粒貸、百度的有錢花、360借條、小米貸款、美團生活費／借錢、攜程的借去花和拿去花、蘇寧的任性貸、國美易卡等等。花唄原來擁有最大市佔，停掉後留下的市場份額，已成為各方搶食的目標。2周前，新進網貸業者《今日頭條》已在其APP上的「備用金」項目做了授權書更新，可能以「放心借」進入網貸業務；滴滴出行則是在「滴滴月付」項下提供小額消費貸款。

市場人士分析，螞蟻花唄退出後留給其他業者搶奪市場份額的機會，而字節跳動的加入則刺激業界有了全新的思維方式。過去網貸市場主要對像是初入社會的年輕人，經過多年的經營，大量的年輕人成為消費性網貸的主力，但這些年輕人也差不多人人都背了幾萬至十幾萬人民幣的債務，再壓榨的空間有限。而每年新進的社會新鮮人總數已開始逐年減少，如何爭取拓展更大的業務開發對象，成為網貸業最主要的課題。字節跳動很明顯地將以其運用數據演算法的專長，開拓出全新的網貸客戶層。

許多人已經觀察到，已有一段時間在《抖音》、《快手》等網路短視頻平台上的貸款廣告愈來愈多，以近乎野蠻的方式在開拓一向不為人注意的社會底層市場。其中一些貸款廣告因為情節過於荒唐、品味極其惡俗，遭到各界的批評，例如京東的廣告中有一位農民工搭飛機為盡孝心需要用錢，但身上現金不足，旁人出手相助，拿農民工手機在網上借了15萬備用金後解決燃眉之急，並說「以後你急用錢，不需要再看別人的臉色」。這個廣告招致如潮的惡評，京東也出面為此廣告道歉，其他廣告也差不多類似的套路，有些誇張離譜的程度更甚。

很多人因此懷疑，這種荒唐的廣告太蠢了，到底能有什麼吸引客戶的作用？殊不知這正是一般人的理智與機器演算法的差別，投放廣告者根本不在乎你的看法，他們用的是《抖音》、《快手》慣用的演算法，把這些吸引不了你的廣告投放到最容易上當的使用者身上。換言之，從《抖音》開發大量底層使用者的慣性與技巧來判斷，他們瞄準的是過去不被重視的底層民眾，這些民眾可能出手金額較少，但群體的量很大，償債意願也比都會區年輕人更好，也更「好騙」，是網貸業絕對值得開發的新客戶群。

這種業務策略並非完憑空想像，善用數據的業者當然重視紮實的數據做為依托。據大陸央行公開發布的2019年金融調查報告顯示，收入越低的家庭，其資金運用杠杆比率越高，年收入6萬元人民幣（台幣26.7萬元）以下的家庭的平均杠杆率286.9%，是年收入36萬元（台幣160萬元）以上家庭平均杠杆比率89.0%的3倍多，同時也明顯高於其他收入水準的群組。這意味著，越窮的家庭越需要借錢，而越借錢也導致越加窮困，成為惡性循環。

底層民眾不只比較需要錢，也比較容易騙，而且還有大量的欲望未被開發，他們是現代文明與大消費主義的處女地，統計他們的行為模式後對症下藥，就會有一定比例的人群上鉤。此外，這個族群話語權低，吃虧上當後通常申訴無門，給業者帶來的麻煩較少。

總之，網貸市場因螞蟻金服退出而發生巨變，網貸主力年輕人也用得差不多了，網路巨頭就把手伸向底層民眾，以精準而強大的網路力量吸引他們上鉤成為債奴。這種現象擴大之後勢必會有嚴重的社會問題，在強化反壟斷的同時，應予預先防範。

（中時新聞網 盧伯華）

