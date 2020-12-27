中國的逆襲！提早5年超美 上位最大經濟體

據《德國之聲》報導，英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）指出，中國大陸原本在未來10年後才可能取代美國成為世界第一大經濟體，但基於其對新冠疫情的應對完全有別於美國與歐洲國家，才讓國際經濟格局提前洗牌，約在2028年就可達到如此異動。

報導指出，CEBR在其「世界經濟前景報告」（World Economic League Table）中指出，新冠疫情與其帶來的經濟衝擊，反而幫助了中國大陸得以提前超過美國，將在2028年成為全球第一大經濟體，這一變動原本預計在2033年才會實現。

CEBR在報告中指出，「我們預期美國在全球GDP的比重降至2021年之前水準，且世界第一大經濟體的地位最終會由大陸取走」，「我們預期會在2028年出現變更，比我們前一版本的世界經濟前景報告還要早了5年」。

報導指出，美陸之間的經濟體排名提前變動，主要出於北京與華府對於新冠疫情的控管不同，連帶影響了經濟復甦。該份報告讚揚了大陸「嫻熟疫情管理」，提早實施封城，讓確診數得以控制。雖然報告也指出，在後疫情時期的2021年將會在美國看到強勁經濟反彈，但成長率在2022年到2024年之間，可能每年平均僅有1.9%，之後再減緩到1.6%。

相反的，報告預測大陸從2021年到2025年，每年經濟成長平均可達5.7%，然後在2026年到2030年減緩到每年平均4.5%。另外，直到2030年代初期，日本將保有全球第3大經濟體的地位，此後印度可能取代日本，讓日本擠到第4，德國則掉到第5名；而目前為全球第5大經濟體的英國，可能於2024年跌落到第6。

文章來源：China to overtake US as largest global economy by 2028 — report

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