北京防疫 壓減各類迎春活動

大陸包括北京等多地近日連續出現本土病例及無症狀感染者，加上2021年元旦、春節將至，面對屆時各地群聚與群體流動等情況，大陸防疫如臨大敵。大陸政府25日緊急發工作通知要求「兩節」（元旦、春節）減少人流流動，北京也要求壓減各類迎春，希望民眾「就地過節」。

綜合陸媒報導，近日大陸多地出現本土病例，且韓國、寧波均發現來自北京的感染者，其中還包括無症狀感染者，讓北京乃至大陸疫情擴散風險陡增。北京市委宣傳部副部長徐和健25日在疫情防控工作記者會上表示，北京疫情已經出現多點散發零星病例狀況，防控面臨重大考驗，當地防控形勢嚴峻複雜。

大陸國務院辦公廳也在25日公告「關於做好2021年元旦春節期間有關工作通知，要求減少「兩節」期間人員流動和聚集，嚴防死守，確保「不出現規模性輸入和反彈」。

對此，北京市政府副祕書長陳蓓表示，要繼續把握好大陸中高風險地區人員進京管理，旅客規模繼續實行總量控制，嚴格實行「14+7」集中醫學觀察和健康監測，高風險地區人員嚴格控制進京，中風險地區人員非必要不進京。

同時，北京將嚴格對文化娛樂場所進行流量管控，按照75％限流開放演出場所、娛樂場所、電影院、各級圖書館、美術館、博物館等室內公共場所。地鐵按照90％限流，降低乘車人員密度。同時將嚴格審批文藝演出、體育比賽、展覽展銷等活動，減少各類迎春活動。

此外，北京25日晚間公布23日舉行的「防疫工作領導小組暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制會議」內容。該會議做出「留京過節」的指示，要求市民群眾就地過節、鼓勵在北京的單位推行彈性休假，並引導人員分批往返北京等連串措施。

另一方面，香港第四波疫情仍未降溫，香港25日公告新增確診57例，其中55例為本土病例，令人擔憂的是有達25例源頭不明，令全港處於風聲鶴唳狀態。日前香港已將限聚令縮減至兩人，且晚間6點過後餐廳不得內用，並關閉健身中心、美容院等場所以封堵疫情擴散。