疫情添亂 大陸赴英學生緊急調整留學計畫

英國長年作為大陸留學生的留學熱門選項，近期卻因新冠病毒變異攪局，再加上各國陸續與英國斷航，導致許多學生的留學計畫被迫調整或取消。無論是疫情、政策或是學位認定制度，皆存在許多不確定性因素，致使留學生規畫出多種調整方案。

英國疫情自11月中第二波高峰趨緩後，12月初再度升溫。英國首相強森近日指出，變異病毒的傳播力較原先病毒毒株高出70％，並宣布倫敦及英格蘭東南部等部分地區自12月20日起，新冠疫情防控級別將提升至第4級。規範指出，所有非必需商店將被關閉，第4級地區的居民也禁止到第4級別以下的地區活動。

騰訊報導，就讀倫敦政治經濟學院的研究生小楊表示，考量英國疫情嚴峻，自己最終決定放棄春季學期前往倫敦參與實體授課的計畫，並開始辦理退機票、退訂或轉租宿舍等手續。小楊指出，大陸留學生群組陸續出現宿舍轉租訊息，可知選擇留在大陸參與網路授課的學生增加。

部分選擇留在大陸進行遠距授課的學生擔憂，全學年網路授課難以得到教育部留學服務中心的學歷認證。對此，教育部國際合作與交流司司長劉錦表示，受疫情影響無法按時返回海外留學所在地，而選擇已在線方式修讀部分課程，導致在境外停留時間不符合學制要求的情況，不作為影響學歷學位認證結果的因素。

此外，多國自12月20日起宣布禁止英國航班入境，法國公告從20日午夜起的48小時內，禁止來自英國的航班、列車和輪渡入境。香港則在21日下午宣佈禁止所有英國載客航班抵港，並禁止所有在過去14天內曾在英國停留超過2小時的人士入境香港。

國際航班的禁行規定，成為留學生計畫中最大的不確定性因素。報導指出，目前大陸赴英國機票，除了少量直航班機正常起降，自香港轉機航班已禁飛。在歐盟國轉機的航班有延誤或取消風險，恐使留學生滯留於第三國。這也讓多數大陸學生除擔憂能否順利抵達英國完成學業，更擔心未來疫情影響下的回國安排。

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