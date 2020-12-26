新冠大攪局 那些留在大陸的留學生怎麼了？

新冠疫情在歐美大規模爆發後，上萬名留學生回到大陸繼續學業，有些人受到東西方授課文化不同、時差的衝擊，但也有些人因此受惠。在疫情下，這些學生正努力重新尋找並定位自己。

在紐約大學攻讀金融的大三學生陳秀華，5月底收到Go Local（就地在讀）通知後，開始了他的網上學習。不過，有12小時時差的線上授課效果似乎並不好，前半夜，白天要實習的陳秀華還可以勉強聽課，但到討論環節，他發現螢幕彼端是十幾張疲倦且呆滯的面孔。而後半夜的幾門課，陳秀華實在熬不了了，只能第二天起床後看重播。

原本在康乃爾大學學資訊工程的李欣欣，則在學校的安排下，於2020年秋季到北京清華大學學習。但有些專業課程如數據挖掘，由於康乃爾與清華授課安排的不同，讓她大感吃不消。

李欣欣說，同樣一節專業課，在康乃爾一周上三次，每次一小時，在清華卻是一周一次，一次四小時，「每次上到第三個小時，都覺得自己實在聽不下去，但稍有差錯，就會被甩在後面，只能去請教其他人。」

還有原本在愛默生學院就讀新聞系的徐美智，在北師大浸會聯合學院就地在讀已大半學期，仍覺得無法融入校園。最令她崩潰的是，愛默生學院評定學生是基於個人表現，但北師大浸會卻是基於綜合因素評分。

徐美智從其任課教授處得知，實際執行中，往往是排名制評分。這意味著，一個班20個人，前4名才有A，即使第5名做得好，分數上也要低一個等級。這讓徐美智非常不解。

同樣轉到北京清華大學上課的哲學系學生張迪穎，雖然也面臨東西方同儕學習文化不同的考驗，但她卻也嘗到就讀名校的甜頭。之前，張迪穎投了很多基金會、智庫的實習簡歷，都沒有下文。但在加上清華大學的這段經歷後，往往隔天就能收到面試邀請。

經過一段時間的就地再讀，這些留學生有不同的選擇。例如張迪穎申請延長下學期在清華的交換，因為在國內繼續學業，令她有歸屬感和安全感。李欣欣雖然很想回康乃爾上課，但考慮美國疫情仍嚴重，乾脆先休學留在國內實習。

陳秀華雖也想回美國，但仍因疫情嚴峻計畫下學期繼續留在國內就地在讀，她說，「記憶裡的紐約已不是現在的了」。

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