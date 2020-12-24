蘋果中國版商店開鍘 傳9.4萬遊戲被下架

為了回應中國當局的要求，外媒報導，蘋果在2020年從中國本地版本的App Store下架9.4萬個遊戲軟體，之後還可能開鍘更多遊戲。

報導指出，為了遵守中國的法律，蘋果在先前向中國的iOS開發人員發出警告並暫停更新後，目前已經從其中國版App Store刪除大量的遊戲app，雖然實際數目尚不得而知。

《華爾街日報》報導，受到影響的遊戲主要是付費遊戲軟體。據報導指出，中國政府在2016年修改法律，規定此類軟體必須獲得當局正式許可才可以上架銷售。

顧問公司ChinaInApp向《華爾街日報》表示，事實上，只一小部分遊戲能夠取得許可。

被刪除的應用程式數量估計很大，報導指出，非營利道德監督組織Campaign for Accountability宣稱，3,000個存在於其他地區App Store的遊戲，未在中國版的App Store銷售。

app市場調研公司Sensor Tower則估算在2020年，有多達約9.4萬個應用程式從中國版App Store下架。從1月到11月，蘋果在中國的遊戲軟體營收為130億美元，雖較2019年同期成長14％，但較2019年的年增21%大幅放緩，應該就是受到大規模關閉遊戲影響。

（時報資訊 柯婉琇）