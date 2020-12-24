川普追殺華為、中芯有陰謀？外企揭黑幕

美國政府陸續將華為、中芯國際等大陸科技公司列入實體清單，導致任何企業要與這些陸企進行業務往來，都要經過美國商務部審核過並發行出貨許可證，才能再度啟動業務往來，不過，有許多外企抱怨，有美企拿到許可證，但他們卻等待許久，甚至美企還取得先機，讓這些外企蒙受損失。

據《金融時報》報導，有歐洲的科技公司高層透露，美國對華為、中芯國際等陸企列入貿易黑名單，並採用「美國優先」貿易政策，讓美企可以獲准與這些被列入貿易黑名單的陸企恢復業務往來，但是歐洲等其他國家的企業，卻遲遲未等到美國商務部的出貨許可，還因此被排除大陸市場。

另外1名企業高層表示，該公司曾經被美國質疑供應給陸企的產品可能被使用在軍事用途，所以要求該公司停止與陸企的業務往來，然而，該公司所提供的零組件市場業務，馬上就被位於中游地位的美企霸占。

這些供應晶片與半導體生產設備的歐洲企業，都受到美國的貿易黑名單影響，最知名的就是歐洲最大的半導體公司之一的意法半導體，本月初為了符合華為禁令暫停業務往來，所以推遲發布年度營收目標，該公司執行長Jean-Marc Chery透露，2018年陸美貿易戰開打後，該公司就一直無法擴張營運，導致市占率幾乎持平。

德國半導體廠商英飛凌也在今年9月表示，陸美關係緊張，歐洲處理問題必須格外小心，以免捲入紛爭。至於獨家供應極紫外光(EUV)微影技術設備的荷商艾司摩爾(ASML)，由於其提供的EUV機台是跨入先進製程的重要設備，台積電、三星在7奈米以下製程都使用該設備生產晶片。

不過，美國禁令導致艾司摩爾無法出貨EUV機台給中芯國際，中芯國際先進製程研發面臨困境，這也使得中芯國際為了存活，找來前台積電營運長蔣尚義解決問題，甚至希望可以靠蔣尚義的人脈引進EUV機台，但這也引來現任的聯合首席執行長梁孟松不滿，憤而遞交辭呈走人。

至於先前華為禁令逐步放鬆，除AMD、英特爾、高通等美企之外，包括南韓的三星、日本的SONY也都獲得出貨許可證，能與華為恢復業務往來，但僅限於非5G產品零組件。

文章來源：Financial Times

（中時新聞網 呂承哲）