涉詐欺、違反國安法 黎智英獲准保釋

黎智英保釋獲准 保釋金千萬港元

壹傳媒創辦人黎智英日前被控欺詐後，再被加控違反香港國安法遭拘押，23日再向法院針對兩案申請保釋候審，經法官批准保釋外出，保釋金為千萬港元。

港媒報導，黎智英因被控違反香港盜竊條例中的詐欺罪遭到收押，11日傳出黎智英呼籲外國制裁香港，被香港警方加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。

黎智英於23日稍早被押解到香港高等法院，針對兩案件申請保釋，法官李運騰下午經審批準黎智英保釋外出。保釋金為1千萬港元，外加人事擔保。保釋期間每周需至警署報到3次，沒收旅遊證件，留在住所不得離家。

黎智英早先已排期向高等法院對詐欺案申請保釋，但國安處於保釋聆訊4天前，再起訴黎另一條勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的罪名，黎智英被送往西九龍裁判法院開庭後，再遭下令拘押至2021年4月再訊。國安處於12月18日將黎智英轉入高度設防的赤柱監獄繼續還柙。

（工商時報 楊晴安）

黎智英涉詐欺、違反國安法 今獲准1000萬港元保釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英，被控違反《香港國安法》與詐欺罪，已兩度被拒絕保釋，還押於赤柱監獄。今（23）日上午黎智英被押解到高等法院，就兩案申請保釋，下午獲批准。

據《東網》報導，黎智英由資深大律師鄧樂勤代表，在庭上提出多項論點，保證黎智英若獲保釋外出不會潛逃，法官下午1點宣布休庭，下午2點45分續審。

先前多次持英國國旗出現反修例示威現場的「王婆婆」，今上午9時許於高院外的囚車出入口，稱要聲援黎智英，遭警方勸阻無效，最終由數名女警將她抬離。

黎智英長子黎見恩、次子黎耀恩、前天主教香港教區主教陳日君、民主黨前主席何俊仁、工黨副主席李卓人等人均到庭旁聽。

黎智英於本月3日，因涉串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房用途遭起訴，當日即申請保釋，不過遭總裁判官拒絕，須還押監房看管至明年4月16日再訊。

還押期間，黎智英再被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，12日被押至西九龍法院開庭，當日也申請保釋，總裁判官以他有機會在保釋期間再犯為由拒絕，該案同樣押後至明年4月16日再訊。

（中時新聞網 李慈音）

黎智英被控欺詐及勾結外國勢力等罪 獲准保釋

壹傳媒創辦人黎智英今天下午向香港高等法院申請保釋，獲國安法指定法官李運騰批准，保釋金港幣1000萬元，另還加人事擔保。

綜合本地媒體報導，黎智英保釋期間每週要到警署報到3次，除報到及到法庭應訊外，必須留在住所，不得離家，並要交出旅遊證件。

（中央社）

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