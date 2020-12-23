今（12/23）日大陸財經新聞重點摘要：

1.發改委：企業債券本息兌付風險 開展排查和監管

大陸發改委公布最新通知，將開始對2020年底到期和2021年度的企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查，並將排查存在償債風險的企業債券，列為重點關注對象。後續將組成風險應對工作專班，由省級發改部門負責，制定應對方案。

陸媒報導，發改委通知要求對已發行的企業債券開展專項檢查，如發現募集資金使用、資產重組等方面存在違法或違規行為，將由各省級發改委及時提出整改要求予以規範，對相關責任方進行懲戒。

另一方面，2021年計畫持續鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，為受疫情影響的中小微企業提供流動性支持。

允許債券發行人使用40％以內的債券資金補充營運資金，同時放寬委托貸款集中度的要求。

（工商時報 楊晴安）

2.美國安部警告 避用中資數據通訊設備

美國國土安全部向美國商界發出長達15頁的警告表示，使用中國相關企業所提供的通訊設備及服務，會造成數據安全風險。提醒美國應採取加強資訊保安措施，以減少將數據儲存在中國。

美媒Axios報道，美國國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)22日表示，中資公司長期威脅美國的網絡和數據安全，透過收集美方數據，對美國企業和客戶造成商業秘密、知識產權、機密商業資訊被盜等風險，並可能利用數據為中國公司在全球市場競爭上，提供不公平的優勢。

警告指出，中國法律要求中國公司及個人必須配合政府，交出數據及提供資源，進而協助執法和國安部門工作，警告允許中國政府未經授權存取個人和專有敏感數據，會令美國經濟及企業承受被剝削的風險。沃爾夫以此要求美國企業，謹慎考慮與中資公司合作的風險。

（工商時報 楊晴安）

3.人民幣貶171個基點 人行逆回構操作

人民幣兌美元中間價23日報6.5558元，較22日6.5387元，下調171個基點。

香港信報報導，23日中國人民銀行公開市場進行人民幣（下同）1,000億元14天期逆回購和100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.35％和2.2％。據此計算，單日淨投放1,000億元。

據路透統計，11月21日當周公開市場共有600億元逆回購到期，分布在21日至23日，其中23日到期量為100億元。

（工商時報 楊晴安）

4.陸未來航母5款新艦載機隊曝光 全新隱形戰機無人機預警機

陸媒最近接連披露了解放軍最新型5款艦載機研製進展，包括彈射起飛型殲-15T、新款隱形艦載機殲-35、艦載預警機空警-600、直-20艦載版量產型、新型艦載無人直升機，這些最新艦載機隊搭配了更新的裝備，戰力與使用壽命都大為增強。

《多維新聞》報導指出，彈射起飛型的殲-15T戰機是由陸媒在11月首次曝光，據稱換裝了國產WS-10渦扇發動機，採用向量噴管技術，減輕重量還進一步提高了推力，發動機使用壽命也大幅延長。

為擔負艦載機任務，殲-15T戰機加固了前起落架，並安裝了彈射器連杆，能夠在蒸汽彈射器和電磁彈射器上進行彈射起飛，可大幅提升航母戰機的起飛效率和安全係數。據稱，殲-15T應該會成為大陸未來超級航母的量產戰鬥機。

報導說，第2款戰機將是新型隱形艦載機，外界暫且稱其為殲-35。源自於2020年7月中國航空研究院官方發佈「下一代戰鬥機將於2021年首飛」的消息。中國航空工業公司也曾在2019年發佈未來隱形艦載戰鬥機輪廓圖，被認為下一代隱形艦載機即將問世。

外界猜測，該型機可能被命名為殲-35，其外形與FC-31鶻鷹隱形戰機類似，但與鶻鷹的早期方案相比，新一代隱身艦載機除隱形外觀繼承FC-31外，發動機、雷達、飛控等都採用目前最先進技術，並針對上艦進行適應性改進。

報導表示，殲-35預計機體會進一步放大，增加機翼面積，使用折疊機翼和攔阻鉤，增加側彈艙，配備殲-20上才有的態勢感知設備、資料鏈和電子戰系統等，預計起飛重量、載彈量和作戰半徑等指標都有大幅提升，成為一款無限接近重型戰鬥機的中型機，擁有強大綜合作戰能力，並提高航母載機數。此外，殲-35據稱將擁有彈射裝置，能夠在彈射航母上起飛，也能夠在滑躍甲板的航母上起飛。

第3架是空警-600的艦載預警機。空警-600預計將於2022年左右被部署在解放軍海軍的003型航空母艦和004型航空母艦。2020年8月29日，空警-600在陝西閻良試飛，疑似試飛畫面在網路曝光。空警-600部署後，不但可以充當空中雷達站，使航母戰鬥群的對空對海防禦外延擴展，還能夠作為空中指揮所，伴隨攻擊機群執行遠端打擊任務。

第4款機型是直-20艦載版量產型，該機型是國產直-20直升機的艦載多用途版本，作戰能力與美海軍的MH-60R海鷹直升機相當。直-20艦載版一側安裝有武器掛架，推測可以攜帶輕型反艦導彈、魚雷等武器或搜救設備，預測將大幅提升解放軍水面艦艇的航空反潛作戰能力。

最後一款是AR-500B艦載無人直升機，此款新式艦載無人直升機12月初在江西完成試飛，據稱是共軍首個小型艦載無人直升機。其最大起飛重量約500公斤，最大平飛速度140公里/小時，巡航速度120公里/小時，可廣泛用於執行海面廣域監視與識別任務。

文章來源：部署超級航母 中國5款最新型艦載機曝光

（中時新聞網 盧伯華）

5.防範企業債務違約風險 中國發動全面大調查

應對明年可能爆發的債市違約風險，中國國家發改委今天宣布將展開全國大調查，要求各地方政府全面排查近期和明年企業債券違約問題，並要即時反應、化解已發生的危機，大幅強化地方責任。

中國國家發展和改革委員會財金司今天在官網公布通知，要求各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展改革委，中央國債登記結算有限責任公司、中國銀行間市場交易商協會展開「2021年度企業債券本息兌付風險排查和存續期監管」相關工作。

通知第一點要求，各省級發展改革委排查轄區內近期到期、特別是2020年底前到期，以及2021年企業債券本息兌付等狀況，掌握轄區內企業債券還本付息資金安排和情況。

而排查後存有償債風險的企業債券，列為重點關注對象；對區域內已發生違約且尚未處置完畢的企業債券，應加強與發行人、主承銷商、債權代理人、地方政府等各方的溝通協調，積極推進企業債券風險處置。

通知第二點要求，對已發行企業債券情況展開專項檢查。檢查過程中，如發現募集資金使用、資產重組等方面有違法違規，各省級發展改革委應及時提出整改，並要求規範，懲戒相關責任方。

同時，要求地方政府建立應急處置機制。對企業債券本息兌付出現突發性風險的，省級發展改革部門應第一時間展開應對，防範潛在風險轉化為實際風險，並進一步防止釀成更大危機。

此外，還要求壓實省級發展改革部門屬地管理責任、強化主承銷商等仲介機構風險排查責任、提高企業債券服務實體經濟能力和存續期管理水準。

通知說，這次排查將加強風險隱患摸底排查，防範化解債券市場重大風險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，進一步增強企業債券服務實體經濟能力。

（中央社）