遭川普一刀斃命 「第二個華為」死期要到了

中芯國際上周陷入「蔣來梁走」高層人事風暴，接著遭川普政府列入制裁黑名單，成為第二個華為，美方要求美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。大陸專家認為，儘管中芯幾個月前大量囤貨，採購相關材料和設備，但可能撐不到1年。

美國商務部18日宣布，將中芯等80家陸企列入實體清單，今後沒有獲得美方許可證，美企不得銷售10奈米及以下製程技術給中芯。

對此，中芯國際20日回應表示，短期內運營及財務狀況無重大不利影響，但對10奈米及以下先進技術的研發及產能建設有重大不利影響。

發現網報導，業內人士指出，部分運用於14奈米及以上製程的產線設備和材料屬於「通用型」，也可用於10奈米及以下製程的生產。也就是說，若美方對中芯制裁範圍，包括所有涉及美企技術並用於生產10奈米及以下製程的設備和材料，如此一來，14奈米以上製程也可能被迫停擺。

大陸科技專家張孝榮指出，中芯國際是一家晶圓代工大廠，製造晶片需仰賴國外的EUV光刻機、相關材料和技術專利授權等，尤其是美國企業。如今黑名單一出，中芯恐怕撐不過1年。

目前在半導體設備領域，美國吃下全球50%市場，日本搶占30%，美日壟斷了80%的市占。

中芯國際了解自身風險，於前幾個月大力採購相關原材料和半導體設備，所以短時間來看，中芯生存應該沒有問題，但這些設備都有折舊，材料也會耗損，推估中芯國際囤貨最多只能撐個1年。

（中時新聞網 吳美觀）

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