中芯遭美斷頭 謝金河爆蔣爸回鍋背後藏內幕

武漢弘芯前執行長、台積電前營運長「蔣爸」蔣尚義將擔任中芯副董事長，引來中芯聯合CEO梁孟松不滿而閃辭。財信傳媒董事長謝金河認為，美國對中芯的緊箍咒已落下，中芯用蔣取代梁，背後一定有更大的圖謀，關鍵應該在艾司摩爾（ASML）的EUV機台。

謝金河在臉書發文指出，這幾天中芯國際人事大地震，中芯以高薪迎來在弘芯嚐到敗績的蔣尚義出任副董事長，但也引來這些年主導中芯邁向先進製程的梁孟松掛冠求去，梁孟松甚至寫了一封公開信，表達他這些年完全沒有休假，一心一意為中芯拚出5個世代的先進製程。所謂一山不容二虎，中芯迎來蔣尚義，放掉梁孟松，背後一定有深意。

「回頭看近30年的台灣半導體產業發展歷程，晶圓代工原本是曹興誠提議的，後來張忠謀另創台積電，並發揚光大。而蔣尚義則是先進製程與先進封裝的催生者，後來都在張忠謀手上大放異彩。這次中芯國際董事長周子學決定用蔣尚義來取代梁孟松，背後一定有更大的圖謀，關鍵應該在ASML的EUV機台。」

在梁孟松告別中芯的信函中，表明他已經完成從28、14、12、N+1及7奈米製程，一切就等待能夠拿到ASML先進EUV機台。而此時，美國對中芯的緊箍咒已落下，美系大廠及ASML都不能把先進設備賣給中芯，而蔣尚義和中芯是有淵源的，在弘芯時代，蔣尚義就幫弘芯拿到一部ASML機台，這回中芯國際迎來蔣尚義，這可能是重要任務之一。

謝金河提及，2000年蔣尚義在台積電領導Linnovation團隊研發浸潤式的微影技術，與ASML合作開發新機台，當時核心成員林本堅已是台積電靈魂人物，他們與ASML仍維持良好關係，這可能是一個突破口，這也是蔣尚義重要的任務之一。

「另一個是蔣尚義的專長在先進製程及先進封裝，還有小晶片（Chiplet），也許這可能是中芯國際下一個出路。」謝金河認為，與其在摩爾定律中和台積電拚新製程，不如另闢蹊徑，從小晶片下手，另一方面在先進封裝找出路。

（中時新聞網 吳美觀）